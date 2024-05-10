Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'da tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısını kabul etti.

Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiği ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi" gerektiğine dikkati çekildi.

Türkiye'nin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 143 "evet" oyuyla kabul edildi.

Türkiye BM'nin Filistin kararından memnun: Uluslararası toplum Filistin Devleti'ni tanımalı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Tüm uluslararası toplumu İsrail’in Gazze’de uyguladığı vahşeti durdurmak için somut adımlar atmaya ve Filistin Devleti’ni tanımaya çağırıyoruz." denildi.

"Uluslararası toplumun ezici çoğunluğu iki devleti çözüme desteği ortaya koydu"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"BM Genel Kurulu'nun, Filistin'in BM çalışmalarına daha geniş haklar ve ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlayacak kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu karar, uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun, Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkına ve iki devletli çözüme verdiği güçlü desteği bir kere daha ortaya koymuştur.

Bu vesileyle, tüm uluslararası toplumu İsrail’in Gazze’de uyguladığı vahşeti durdurmak için somut adımlar atmaya ve Filistin Devleti’ni tanımaya çağırıyoruz."







