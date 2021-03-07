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ANKARA

​Türkiye bu eylem planıyla daha güzel olacak

Türkiye bu eylem planıyla daha güzel olacak

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Cumhurbaşkanımız’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nı çok benimsiyoruz. Türkiye bugünkünden daha güzel olacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şeref Malkoç
Şeref Malkoç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nı değerlendiren KDK Başdenetçisi Malkoç, hukukun üstünlüğünü temin edip, kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmaya çalıştıklarını belirtti.

Şeref Malkoç

  • İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan ifadelerin uygulamaya geçirildiğinde Türkiye’nin daha güzel günlere ulaşacağını belirten Malkoç, “Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız’a böyle bir belgeyi hazırlattırıp toplumla paylaştığı için kendisine teşekkür ediyorum. Geri kalıyor bunun uygulamasını takip etmek. Burada da herkese görev düşüyor. 85 milyon insanımıza, hukukçulara, uygulamacılara, üniversitelere ve bizim gibi kurumlara görev düşüyor. Ben inanıyorum ki bu belgede yazılı olanlar uygulamaya geçirildiğinde ve insanımız anayasada, yasadaki haklarını aradığında biz idarecilere hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda daha titiz davranmaları için gerekli tavsiyeleri verdiğimizde Türkiye bugünkünden daha güzel olacak. Cumhurbaşkanımız’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nı bu anlamda çok benimsiyoruz. KDK olarak bir hukuk kurumu bir insan hakları kurumu olarak önemsiyoruz” şeklinde konuştu.
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