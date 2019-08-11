Türkiye düşmanları aynı karede

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na açık açık destek veren Türkiye karşıtları 23 Haziran’ın ardından da sevinç naraları attı. 23 Haziran seçimlerinin ardından ABD merkezli Foundation For Defense of Democracies- Demokrasiyi Savunma Vakfı’nda “Post-Erdoğanizm-İstanbul Yüzleşmesinden Sonra Türk Politikası İle Yüzleşme” konulu panel yapıldı.

All smiles at an FDD #Turkey panel?? #ImamogluEffect https://t.co/Tdnp0sOgPi

With Amb. Edelman, @alanmakovsky, @aykan_erdemir & @GiranOzcan. pic.twitter.com/7YkbOMygkj — Merve Tahiroglu (@MerveTahiroglu) 26 Haziran 2019

KATILIMCILAR DİKKAT ÇEKİCİ

26 Haziran’da Amerika’da yapılan panele katılan isimler oldukça dikkat çekici. 1 Mart tezkeresi döneminde ABD’nin Türkiye Büyükelçisi olan Eric Edelman panele konuşmacı olarak katıldı. CHP’nin 31 Mart ve 23 Haziran’daki ortağı HDP’nin ABD Temsilcisi Giran Özcan da konuşmacılar arasındaydı.

FETÖ’CÜ VEKİL DE BAŞROLDE

FETÖ’cü eski CHP’li vekil Aykan Erdemir de katılımcılar arasındaydı. Erdemir, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖ imamı Adil Öksüz’ün kardeşi Kemal Öksüz’le birlikte ABD’de FETÖ organizasyonuna katılmıştı. Erdemir ile 17-25 Aralık operasyonlarında aktif görev alan eski komiser Hüseyin Korkmaz ile birlikte Zarrab davasına FETÖ’cülerin hazırladığı sahte raporu götürüp, yargılamada delil olarak kullanılmasını sağladı.

ÇEVİK BİR İLE MESAİSİ VARDI

Panelin raportörü de 28 Şubat aktörlerinden Çevik Bir ile mesaisinden bahsedilen Alan Makovsky oldu. Makovsky, 28 Şubat sürecinde faaliyete sokulan ve AK Parti iktidarı ile sonlandırılan Batı Çalışma Grubu’nu dönemin Genelkurmay 2. Başkanı olan Çevik Bir’e öneren isim olarak biliniyor.

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İMAMOĞLU ETKİSİ İLE GÜLÜYORLARMIŞ

Panelde çekilen bir fotoğrafı Türkiye aleyhtarı yazıları ile tanınan Merve Tahiroğlu paylaştı. Kendisinin de katılımcıları arasında olduğu Tahiroğlu panelle ilgili yaptığı paylaşımda, “All smiles at an FDD #Turkey panel?? #ImamogluEffect” (FDD Türkiye panelinde hepimiz gülüyoruz. #ImamogluEffect” dedi.