Gündem Türkiye düşmanları aynı karede
İSTANBUL

Türkiye düşmanları aynı karede

ABD’nin 1 Mart tezkeresi dönemi büyükelçisi Eric Edelman, HDP Washington Temsilcisi Giran Özcan, eski CHP’li firari vekil Aykan Erdemir ve Alan Makovsky Türkiye karşıtı panelde buluştu. Panelin fotoğrafı sosyal medyada “FDD Türkiye panelinde hepimiz gülüyoruz” mesajı ile paylaşıldı. Hastagh olarak da “#ImamogluEffect” kullanıldı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Foundation For Defense of Democracies- Demokrasiyi Savunma Vakfı’nda panel düzenlendi.
Foundation For Defense of Democracies- Demokrasiyi Savunma Vakfı’nda panel düzenlendi.

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na açık açık destek veren Türkiye karşıtları 23 Haziran’ın ardından da sevinç naraları attı. 23 Haziran seçimlerinin ardından ABD merkezli Foundation For Defense of Democracies- Demokrasiyi Savunma Vakfı’nda “Post-Erdoğanizm-İstanbul Yüzleşmesinden Sonra Türk Politikası İle Yüzleşme” konulu panel yapıldı.

KATILIMCILAR DİKKAT ÇEKİCİ

26 Haziran’da Amerika’da yapılan panele katılan isimler oldukça dikkat çekici. 1 Mart tezkeresi döneminde ABD’nin Türkiye Büyükelçisi olan Eric Edelman panele konuşmacı olarak katıldı. CHP’nin 31 Mart ve 23 Haziran’daki ortağı HDP’nin ABD Temsilcisi Giran Özcan da konuşmacılar arasındaydı.

FETÖ’CÜ VEKİL DE BAŞROLDE

FETÖ’cü eski CHP’li vekil Aykan Erdemir de katılımcılar arasındaydı. Erdemir, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖ imamı Adil Öksüz’ün kardeşi Kemal Öksüz’le birlikte ABD’de FETÖ organizasyonuna katılmıştı. Erdemir ile 17-25 Aralık operasyonlarında aktif görev alan eski komiser Hüseyin Korkmaz ile birlikte Zarrab davasına FETÖ’cülerin hazırladığı sahte raporu götürüp, yargılamada delil olarak kullanılmasını sağladı.

ÇEVİK BİR İLE MESAİSİ VARDI

Panelin raportörü de 28 Şubat aktörlerinden Çevik Bir ile mesaisinden bahsedilen Alan Makovsky oldu. Makovsky, 28 Şubat sürecinde faaliyete sokulan ve AK Parti iktidarı ile sonlandırılan Batı Çalışma Grubu’nu dönemin Genelkurmay 2. Başkanı olan Çevik Bir’e öneren isim olarak biliniyor.

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İMAMOĞLU ETKİSİ İLE GÜLÜYORLARMIŞ

Panelde çekilen bir fotoğrafı Türkiye aleyhtarı yazıları ile tanınan Merve Tahiroğlu paylaştı. Kendisinin de katılımcıları arasında olduğu Tahiroğlu panelle ilgili yaptığı paylaşımda, “All smiles at an FDD #Turkey panel?? #ImamogluEffect” (FDD Türkiye panelinde hepimiz gülüyoruz. #ImamogluEffect” dedi.

PKK'dan 23 Haziran seçimlerinde de İmamoğlu'na tam destek
OYNAT 01:09
PKK'dan 23 Haziran seçimlerinde de İmamoğlu'na tam destek
PKK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Bese Hozat, yaptığı açıklamada, “23 Haziran'da İstanbul'da Kürtler faşist bloğa karşı kim çıkacaksa, bu İmamoğlu'ysa İmamoğlu'na, destek verecektir.' dedi. PKK'lı Hozat aynı zamanda KCK'nın Cemil Bayık'la beraber eşbaşkanlığını yapıyor.


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