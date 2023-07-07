Türkiye en kalabalık 18. ülke

Türkiye yüzde 26,5 ile AB ülkelerinin çocuk nüfus oranlarından daha yüksekte.
Dünya nüfusu 2022’de tahmini 8 milyara ulaşırken, Türkiye 85 milyon 279 bin 553 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü dolayısıyla nüfus verilerini paylaştı.
ÇOCUK SAYISI DÜNYANIN ALTINDA AB’NİN ÜSTÜNDE
BM nüfus tahminlerine göre 2022’de en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 425 milyon 887 bin 337 kişi ile Çin olurken, bu ülkeyi 1 milyar 417 milyon 173 bin 173 kişi ile Hindistan, 338 milyon 289 bin 857 kişi ile ABD izledi. Bu 3 ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39,9’unu oluşturdu. Türkiye 85 milyon 279 bin 553 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusundan yüzde 1,1 pay aldı. Ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022’de en yüksek çocuk nüfus oranına sahip ülke yüzde 55,8 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke yüzde 14,2 ile Kore Cumhuriyeti olarak belirlendi. Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması 2022 yılında yüzde 30 oldu. Türkiye’deki çocuk nüfus oranının yüzde 26,5 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı tespit edildi. Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip ülke yüzde 23,6 ile İrlanda, en düşük olduğu ülke İtalya. Türkiye yüzde 26,5 ile AB ülkelerinin çocuk nüfus oranlarından daha yüksekte.
GENÇ NÜFUS ORANI EN YÜKSEK SURİYE’DE
Ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip ülke yüzde 23,6 ile Suriye oldu. Türkiye’nin genç nüfus oranının yüzde 15,2 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu kaydedildi. Toplam doğurganlık hızı 2022’de 1,62 olan Türkiye, AB ülkeleri arasında 10. sırada.
Yaşam süresinde ortalamanın üstündeyiz
BM dünya nüfus tahminlerine göre 2022 için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya genelinde 71,7 yıl, erkekler için 69,1 yıl ve kadınlar için 74,4 yıl oldu. Bu süre en yüksek ülke 85,1 yıl ile Monako olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin erkekler için 75 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek; AB üye ülkeleri ortalamasından düşük olduğu belirlendi. Ülkelerin 2022’de doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek ülke 88,9 yıl ile Monako oldu. Türkiye’nin kadınlar için 80,5 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek; AB üye ülkeleri ortalamasından düşük olduğu görüldü.