Gündem Türkiye Endüstri 50ı yakalayabilir
EĞİTİM

Türkiye Endüstri 5.0’ı yakalayabilir

Nova Okulları Kurucusu Fizikçi Canan Topsakal, sanayi devrimini kaçıran Türkiye’nin Endüstri 5.0 devrimini yakalayabileceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nova Okulları
Nova Okulları

Türkiye’de yeterli insan kaynağı olduğunu belirten Canan Topsakal, “Bunun için büyük bir yatırım yapılması gerekmiyor. Bir bilgisayar ve kodlama eğitimi ile tanışan öğrenciler yeterli. Türkiye’de 10 bin civarında lise var. Her liseden 3 kişi çıksa, 30 bin kişilik süper yazılımcı kadrosu üretilmiş olur. 10 yılda 300 bin kişilik bir yazılımcı ordusu Türkiye’yi dijital dünyada endüstri 5.0’a uçurur. Yalnızca buna uygun güncellenmiş bir eğitim sistemi gerekiyor. Biz Nova Okulları’nda yeni yazılımcıların yetişmesi için üstümüze düşeni yapıyoruz” diye konuştu.

YENİ YOL BULMAKTA DAHA İYİYİZ

  • Türkiye’de yaşam biçiminin çocukluktan bu yana zor koşullar içerisinde yeni bir yol oluşturmak üzere şekillendiğine değinen Canan Topsakal, Avrupalıların küçük yaştan itibaren kurallara uymaya koşullandığını anımsattı. Topsakal, “Avrupa’da ankesörlü telefonlarda ipli ve buzdan jeton üretimi patenti bizimdir. Dezavantaj gibi görünen bu durum yazılımda avantaja dönüşebilir. Biz yeni yollar bulmakta Avrupalıdan daha iyiyiz. Bu aklı yazılımda kullanalım, yeni yazılımlar geliştirelim. Biz süreçlerin değil sonuçların insanlarıyız. Sonuca odaklandığımız için yeni yollar üretiriz” dedi.

Türk gençlerini dünyaya açacak iş birliği
GÜNDEM
Türk gençlerini dünyaya açacak iş birliği
Akdeniz için karar günü

Akdeniz için karar günü

Libya tezkeresi bugün mecliste oylanacak.
Millete hizmet hep sürecek

Millete hizmet hep sürecek

2020'de de milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz.
PKKnınkabusu olacağız

PKK'nın
kabusu olacağız

​Soylu: Elimizin tersiyle öyle bir vuracağız ki, düştükleri yerden kalkamayacaklar.
Baskın emri Süleymani’den

Baskın emri Süleymani’den

​Bağdat'ta kuşatma çadırlarda devam ediyor.
Tel Abyad’ın yiğidi

Tel Abyad’ın yiğidi

​Erzurumlu şehidi binlerce kişi gözyaşlarıyla uğurladı.
Yüksek<br>yargıda seçim yılı

Yüksek
yargıda seçim yılı

​Danıştay ve Yargıtay başkanlarının görev süresi doluyor.

İdlib üşüyor

İdlib üşüyor

​Derme çatma kamplara sığınan İdlibliler zor günler geçiriyor.

Yardım eden<br>hedef oluyor

Yardım eden
hedef oluyor

​Terör örgütü Şebab, Somali'yi çökertmek istiyor.
2020'ye<br>eylemli başlangıç

2020'ye
eylemli başlangıç

​Hong Kong ve Lübnan'da olaylar kaldığı yerden devam ediyor.
Dev proje<br>hizmete alınıyor

Dev proje
hizmete alınıyor

​Türk Akım'dan doğal gaz akışı 8 Ocak'ta başlıyor.
Noterde güvenli ödeme dönemi

Noterde güvenli ödeme dönemi

Dolandırıcılara fırsat vermeyecek yeni uygulama.
TVNET'ten<br>İdlib özel yayını

TVNET'ten
İdlib özel yayını

​STK başkanları büyük yardım çağrısı için bir araya geldi.
4.5 milyon TL'yi bıraktı

4.5 milyon TL'yi bıraktı

​Ünal Karaman, ayrılıktan doğan hakkını kullanmadı.
5 termik santral tamamen kapatıldı

5 termik santral tamamen kapatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, termik santrallere ilişkin konuştu.
Erdoğan'dan Bahçeli'ye telefon

Erdoğan'dan Bahçeli'ye telefon

​Cumhurbaşkanı, Bahçeli'nin doğum gününü tebrik etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.