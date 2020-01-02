Türkiye Endüstri 5.0’ı yakalayabilir

Türkiye’de yeterli insan kaynağı olduğunu belirten Canan Topsakal, “Bunun için büyük bir yatırım yapılması gerekmiyor. Bir bilgisayar ve kodlama eğitimi ile tanışan öğrenciler yeterli. Türkiye’de 10 bin civarında lise var. Her liseden 3 kişi çıksa, 30 bin kişilik süper yazılımcı kadrosu üretilmiş olur. 10 yılda 300 bin kişilik bir yazılımcı ordusu Türkiye’yi dijital dünyada endüstri 5.0’a uçurur. Yalnızca buna uygun güncellenmiş bir eğitim sistemi gerekiyor. Biz Nova Okulları’nda yeni yazılımcıların yetişmesi için üstümüze düşeni yapıyoruz” diye konuştu.

YENİ YOL BULMAKTA DAHA İYİYİZ

Türkiye’de yaşam biçiminin çocukluktan bu yana zor koşullar içerisinde yeni bir yol oluşturmak üzere şekillendiğine değinen Canan Topsakal, Avrupalıların küçük yaştan itibaren kurallara uymaya koşullandığını anımsattı. Topsakal, “Avrupa’da ankesörlü telefonlarda ipli ve buzdan jeton üretimi patenti bizimdir. Dezavantaj gibi görünen bu durum yazılımda avantaja dönüşebilir. Biz yeni yollar bulmakta Avrupalıdan daha iyiyiz. Bu aklı yazılımda kullanalım, yeni yazılımlar geliştirelim. Biz süreçlerin değil sonuçların insanlarıyız. Sonuca odaklandığımız için yeni yollar üretiriz” dedi.