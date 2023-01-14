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POLİTİKA

Türkiye Ermenistan’la normalleşmede samimi

Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yürütülen süreç devam ediyor. Diplomatik kaynaklar, görüşmelerin devam ettiğini ve Ankara’nın bu konudaki çabalarında samimi olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Ermenistan’la normalleşmede samimi
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Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesi için yapılan görüşmeler olumlu bir havada ilerliyor. Görüşmelerin ilkinin üzerinden bir yıl geçerken iki ülke arasında direkt uçuşların yeniden başlatılması ve doğrudan hava kargo ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması gibi adımlar atıldı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Eylül 2020’de başlayan ve 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından Ankara ile Erivan arasında buzlar yeniden erimeye başladı.

ÖZEL TEMSİLCİ ATANMIŞTI

Ankara ve Erivan’dan gelen olumlu mesajların ardından iki ülke arasında başlayacak normalleşme görüşmeleri için özel temsilciler görevlendirildi. Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç Türkiye’nin, Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da Erivan yönetiminin diyalog süreci kapsamında özel temsilcisi olarak atandı.

ERDOĞAN PAŞİNYAN’I KABUL ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ekim’de Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için bulunduğu Çekya’nın başkenti Prag’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı kabul etti. Kaynaklar, Türkiye ile Ermenistan arasında üçüncü ülke vatandaşlarının geçişinin mümkün kılınmasına ilişkin kararın hayata geçirilmesi için teknik çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Kaynaklar, normalleşme görüşmelerinin beşincisi için henüz bir tarih olmadığını, yapılması için karşılıklı bazı adımların atılması gerektiğini, bundan sonraki görüşmelerin ya Türkiye ya da Ermenistan’da olacağını belirtti.

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