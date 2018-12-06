Türkiye F-35’in önemli aktörü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün süren NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin NATO nezdindeki Daimi Temsilciliğinde temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Müşterek Taaruz Uçağı (F-35) projesi hakkındaki bir soru üzerine, konunun ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında Arjantin'de düzenlen G-20 Zirvesi'nde gündeme geldiğini ifade etti. "Trump ile Cumhurbaşkanımız G-20'de görüştü. Trump kendisi konuyu açtı. Hiçbir problem yaşanmasını istemiyoruz" diyen Çavuşoğlu, Trump'ın Türkiye'nin sadece satın alma sürecinde değil, üretimde de önemli aktör olduğunu belirttiğini aktardı. Çavuşoğlu, ABD Kongresinde satışın engellenmesine yönelik bazı girişimler bulunduğuna ancak Türkiye'nin önemli bir aktör olduğuna işaret ederek, "İptal edilmesi kolay bir süreç değil" diye konuştu.

TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanının Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Astana sürecinin sonuç vermediğine yönelik açıklaması hakkında Çavuşoğlu, ateşkesin korunması ve siyasi çözüm sürecinin Astana'daki görüşmeler sayesinde devam edebildiğine işaret etti. Çavuşoğlu, Jeffrey'nin çalışma grubu toplantısı için Türkiye'de olacağını belirterek, Jeffrey'nin açıklaması hakkında, "Çok talihsiz bir açıklamadır. Jeffrey’nin kendi düşüncesi olduğunu zannetmiyorum. Konu, çalışma grubu toplantısında da gündeme gelecektir" dedi.

HER TÜRLÜ ADIMI ATARIZ

Çavuşoğlu, son Washington ziyaretinde muhataplarına "Türkiye'nin PKK ve YPG'nin davranışlarını tolere etmeyeceğini ve sınır ötesindeki terör örgütlerini temizlemek için her türlü adımı atacağını" söylediğini aktardı.