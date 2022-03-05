Kitap kurtları ödüllerine kavuştu

Gençlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı hedefleyen Türkiye Gençlik Vakfı, gençlerin yoğun ilgisine karşılık bu yıl yeniden ‘’Kitap Kurdu’’ yarışmasını düzenledi.

Yarışmanın ödül töreni ise Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Katılımcılar arasında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da yer aldı.

YÜZLERCE GENÇ ÖDÜL TÖRENİNDE BİR ARAYA GELDİ

Programda gençlere hitap eden Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu, ‘’Merhum Ustad Necip Fazıl Kısakürek:“Yeni bir görüş ve duyuş mimarisinin toprak üstünde sarayını kuracak tek vasıta kitaptır” der. Bizler de bu şuur ile yola çıktık ve gençler kendi sarayını inşa etsin istedik. Ve yalnızca bu dönemde 40 bini aşkın gencimiz ‘’Kitap Kurdu’’ yarışmamızda buluştu. 5 – 6. sınıf ve 7 – 8. sınıf öğrencileri için pedagogların ve öğretmenlerimizin eşliğinde iki ayrı kitap listesi belirledik. Gençler büyük bir azimle kitapları okudular, sınava girdiler. Binlerce genç arasında dereceye giren kardeşlerimiz de şu anda burada, bizlere eşlik ediyorlar. Dereceye giremeyen gençlerimiz bir sonraki dönemde daha çok çalışarak dereceye girmek üzere çabalayacaklarını ifade ediyorlar ve biz bununla iftihar ediyoruz. Yeniden, yarışmamıza katılan ve emek harcayan tüm ortaokullu kardeşlerimizi tebrik ediyorum’’ dedi.

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Genel Başkan Enes Eminoğlu’nun ardından konuşma yapmak üzere sahneye çıkan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, ‘’Biz öyle bir medeniyete mensubuz ki; bizim medeniyetimiz önce ‘’oku!’’ diyerek başlar. Dolayısıyla siz hayatınıza oku diyerek başlayan bir medeniyetin mensubu olarak; hem kitabı okuyacaksınız hem hayatı okuyacaksınız. Ve bu dünyaya bir iz bırakarak gideceksiniz’’ dedi.

Düzenlenen program ile dereceye giren gençlere ödülleri takdim edildi. 1.’ye 7 bin, 2.’ye 5 bin, 3.’ye 3 bin lira olmak üzere ilk 10’a giren öğrencilere para ödülü verildi. Ödül töreninin ardından gençler için ‘’Ziyafet Sofrası’’ isimli tiyatro gösterisi düzenlendi ve program sona erdi.

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