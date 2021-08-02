Türkiye genelinde elektrik kesintisi

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde daha önce duyurusu yapılan planlı kesintilerin yanı sıra ’planlı’ olmayan elektrik kesintileri de yaşanıyor.

KESİNTİ NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Türkiye bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ederken diğer yandan da elektrik arızalarını da gidermeye çalışıyor. Yangın ve teknik arıza kaynaklı olduğu düşünülen elektrik kesintileri yurdun geneline yayılmaya başladı.

Yetkililer, yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkati çekerken, dağıtım şirketleri kesintilerin iletim kaynaklı olduğunu ifade ediyor.

UEDAŞ'DAN KESİNTİ AÇIKLAMASI

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ Elektrik tüketiminde rekor

BİR AÇIKLAMA DA YEDAŞ'TAN

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.’den (YEDAŞ) açıklama geldi.

REKLAM

Kesintilerle ilgili YEDAŞ’tan yapılan açıklamada, “Tüm Türkiye genelinde iletim sistemi kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Sorunun çözümü noktasında Dağıtım şirketimizin sorumluluk alanı dışında gelişen bu kesintilerin en kısa sürede giderilmesi için ilgili kurumlarca Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır” denildi.

YEDAŞ yetkililerinin yaptığı açıklamada sorumluluk alanımızda olan 5 ilde çağrı merkezi ve arıza ekiplerinin hazır olduğu, oluşabilecek arızalara karşı tüm tedbirlerin alındığı ve tedarik sürekliliğini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalar yapıldığı belirtildi.

EGE'DEKİ KESİNTİLER DUYURULDU

İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Hatay’dan çok sayıda ’elektrik kesintisi’ ihbarı geliyor. Ege Bölgesi’nde sabah saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurusu yapılan ’planlı kesintiler’ olduğu öğrenildi.