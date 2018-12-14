Gündem Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
ANKARA

Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den hava tahmini

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde havanın, parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Ayrıca sis ve pus hadisesiyle gece saatlerinden sonra iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği öngörülüyor.

AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye genelinde havanın, parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması tahmin ediliyor. Trakya, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in içkesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sis ve pus hadisesiyle gece saatlerinden sonra iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği öngörülüyor.

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