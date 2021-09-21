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Türkiye gereğini yaptı

TSK, Atina’nın yayınladığı NAVTEX ile “Mavi Vatan” sınırları içinde doğalgaz araştırması yapan “Nautical Geo” gemisini engelledi. Yunan medyası bunu “Eşi görülmemiş bir meydan okuma” olarak yorumladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiye gereğini yaptı​
Fotoğraf: Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait savaş gemileri, Girit’in doğusunda Yunanistan için doğalgaz araştırması yapan “Nautical Geo” gemisini engelledi. Yunanistan’ın, Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal eden NAVTEX’ine itiraz. “Nautical Geo” adlı araştırma gemisinin 16-22 Eylül 2021 tarihlerinde Girit’in doğusunda bilimsel çalışma yapacağını öne süren Yunan tarafı 16 Eylül’de NAVTEX ilan etmişti.

Türkiye'den Yunanistan'a NAVTEX: Provokatif girişimine karşı tedbirler alınmıştır
GÜNDEM
Türkiye'den Yunanistan'a NAVTEX: Provokatif girişimine karşı tedbirler alınmıştır

Türkiye'den Yunanistan'a NAVTEX: Provokatif girişimine karşı tedbirler alınmıştır
GÜNDEM
Türkiye'den Yunanistan'a NAVTEX: Provokatif girişimine karşı tedbirler alınmıştır
  • Türk kıta sahanlığını kapsayan bu NAVTEX ilanının ardından Türkiye itiraz NAVTEX’i yayınladı. Yunanistan’ın NAVTEX ilanını provokatif girişim olarak niteleyen Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Türkiye’nin kendi kıta sahanlığındaki hak, alaka ve menfaatlerini bu tür hukuksuz, saldırgan ve provokatif girişimlere karşı korumak ve savunmakta kararlı olduğu vurgulandı. Nautical Geo gemisi, Türk savaş gemileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
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