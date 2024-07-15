Türkiye için üretmeye devam

CANiK’in de içinde bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, 15 Temmuz’un, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde demokrasisini ve bağımsızlığını savunduğu bir destan olarak tarihte yerini aldığını belirtti.

BAĞIMSIZLIĞI KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ

Türk milletinin vatanını ve demokrasisini koruma kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğinin altını çizen Zafer Aral, “Bu önemli günde, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Vatanı uğruna canını feda eden kahramanlarımızın anısını yaşatmak ve ülkemizin bağımsızlığını korumak hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISUNACAĞIZ

CANiK ve SYS Grup şirketleri olarak, milli savunma sanayiinin gelişmesine ve Türkiye’nin güvenliğini sağlamaya kararlı olduklarının altını çizen Aral, savunma sanayiinde yerli ve milli üretimin öneminin anlaşıldığı bu dönemde, teknolojik altyapılarını güçlendirerek üretim kabiliyetlerini geliştirdiklerini vurguladı.

Zafer Aral, CANiK başta olmak üzere Samsun Yurt Savunma bünyesinde yer alan tüm grup şirketlerinin milli strateji doğrultusunda gelişim ve başarılarını sürdürdüğünü dile getirdi. Türkiye topraklarında doğup gelişen bir sanayi kuruluşu olarak, devletin liderliğinde kalkınmaya destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Zafer Aral, “Yüksek katma değerli ürünlerin ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sağlamak en önemli hedefimizdir” değerlendirmesinde bulundu.

Zafer Aral

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