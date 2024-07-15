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Türkiye için üretmeye devam

Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde demokrasisini ve bağımsızlığını savunduğunu belirtti. Bağımsızlığı korumanın toplumun tüm üyelerinin en büyük görevi olduğunu söyleyen Aral, “Türkiye için üretmeye ve gelişmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

04:00 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:32 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

CANiK’in de içinde bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, 15 Temmuz’un, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde demokrasisini ve bağımsızlığını savunduğu bir destan olarak tarihte yerini aldığını belirtti.

BAĞIMSIZLIĞI KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ

Türk milletinin vatanını ve demokrasisini koruma kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğinin altını çizen Zafer Aral, “Bu önemli günde, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Vatanı uğruna canını feda eden kahramanlarımızın anısını yaşatmak ve ülkemizin bağımsızlığını korumak hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISUNACAĞIZ

CANiK ve SYS Grup şirketleri olarak, milli savunma sanayiinin gelişmesine ve Türkiye’nin güvenliğini sağlamaya kararlı olduklarının altını çizen Aral, savunma sanayiinde yerli ve milli üretimin öneminin anlaşıldığı bu dönemde, teknolojik altyapılarını güçlendirerek üretim kabiliyetlerini geliştirdiklerini vurguladı.

Zafer Aral, CANiK başta olmak üzere Samsun Yurt Savunma bünyesinde yer alan tüm grup şirketlerinin milli strateji doğrultusunda gelişim ve başarılarını sürdürdüğünü dile getirdi. Türkiye topraklarında doğup gelişen bir sanayi kuruluşu olarak, devletin liderliğinde kalkınmaya destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Zafer Aral, “Yüksek katma değerli ürünlerin ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sağlamak en önemli hedefimizdir” değerlendirmesinde bulundu.

Zafer Aral

Geleceğe umutla bakıyoruz

Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, şu açıklamalarda bulundu: “15 Temmuz’un yıl dönümünde, Türk milletinin milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha hatırlıyor ve demokrasimizin önemini vurguluyoruz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya, üretmeye ve savunma sanayimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Vatan sevgisi ve milletimizin bağımsızlığına olan inancımızla, geleceğe umutla bakıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müz kutlu olsun.”

#15 Temmuz
#Darbe girişimi
#FETÖ
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