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Türkiye ile ABD arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı: Güvenlik meseleleri ele alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Washington'da 'olumlu bir havada' gerçekleştirilen görüşmede; ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapıldı.

18:48 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 19:25 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Türkiye ile ABD arasında Ankara'da gerçekleştirilen 'Savunma Grubu' toplantısı (Foto: Arşiv)
Türkiye ile ABD arasında Ankara'da gerçekleştirilen 'Savunma Grubu' toplantısı (Foto: Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısının olumlu ve yapıcı bir havada icra edildiğini bildirdi.

Savunma sanayii ve güvenlik meseleleri ele alındı

Görüşmede; ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapıldı.

"Bir sonraki toplantı gelecek yıl Türkiye'de"

Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımlarıyla, 21 Aralık 2023'te Washington'da gerçekleştirilmiştir.

Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştirilen toplantıda, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapılmıştır.

Bir sonraki toplantının gelecek sene Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır."



#Milli Savunma Bakanlığı
#Türkiye
#ABD
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