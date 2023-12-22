Türkiye ile ABD arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı: Güvenlik meseleleri ele alındı

Bütün günahların toplamı gibi yaşanan savaşlardan dünyanın bir türlü ‘çıkamaması’ hali de yeni; yayılmıyor, sıçrıyorlar. Hep bilmediğimiz alametler… Gazze savaşının hızla bitmesi gerekiyordu, barışın neresindeyiz bilemiyoruz. Ukrayna, on binlerce insan hiç uğruna öldü, durduramadık, sonuna geliyor diye hissediyoruz, muhtemelen yanılıyoruz!.. Oysa potansiyel/bildik savaş alanlarına yenilerinin eklenme ihtimali de artıyor. Büyük petrol şirketlerinin Kızıldeniz’den tüm sevkiyatlarını durdurması ve