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POLİTİKA

Türkiye ile Rusya arasındaki kritik temas: Gündem Ukrayna ve Suriye

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ele alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye ile Rusya arasındaki kritik temas: Gündem Ukrayna ve Suriye
Arşiv - Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Bakan Akar ifadeler kullandı.

İşte görüşmeye ilişkin MSB'den yapılan açıklamanın detayları:

Ukrayna bağlamında;

- Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez dile getirdiği üzere daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı ve ateşkes konusunda anlayış birliğinde olunduğu memnuniyetle müşahede edildi,

- Başarıyla devam eden tahıl nakli konusundaki gelişmeler üzerinde duruldu,

- İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi.

Suriye'nin kuzeyi bağlamında;

- Terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hâle getirilmesinin en önemli önceliğimiz olduğu vurgulandı. Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının önemi bir kez daha dile getirildi.

KRİTİK GÖRÜŞME PERŞEMBE GÜNÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Astana'da bir görüşme gerçekleştirecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rusya ile Batı arasında müzakerelerin yapılması ihtimalini Astana'da görüşebileceğini söyledi.

Erdoğan-Putin görüşmesi ile ilgili Astana'da hazırlıkların devam ettiğini belirten Peskov, görüşmenin Perşembe günü gerçekleştirileceğini kaydetti.

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Bakanı Çavuşoğlu TVNET'te önemli açıklamalarda bulunuyor.

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