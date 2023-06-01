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Türkiye istedi: İsveç kritik adımı attı

Türkiye'nin kaygılarını gidermeyi hedefleyen İskandinav ülkesi İsveç, terör örgütü üyeliğini suç kapsamına aldı. Dışişleri Bakanı Billström, "PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş" ifadelerini kullandı.

13:01 . 1/06/2023 Perşembe
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İsveç parlamentosu.

İsveç parlamentosu.

İsveç, terör örgütü uzantılarının rahat şekilde hareket ettiği bir ülke konumunda bulunuyor.

NATO'ya katılmak isteyen Stockholm yönetimi, Türkiye'nin terörle iltisaklı isimlerin iadesine ilişkin talebini henüz karşılamış değil.

Endişeleri gidermek isteyen İsveç'te parlamento, 3 Mayıs'ta anayasa değişikliğini onayladı. Bu kapsamda terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza yasası bugün yürürlüğe girdi.

Terör örgütü üyeliği suç kapsamına girdi

İskandinav ülkesinde terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınması hedeflenen yasada, terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle iş birliği yapan kişilere 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Yasa, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için Türkiye'nin öne sürdüğü başlıca taleplerden biriydi.

"Türkiye'nin çekincelerini karşılayacağız"

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, parlamentoda onaylandıktan sonra Dagens Nyheter gazetesine konuşmuş ve yasanın, 1 Haziran'da yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. Billström, yeni ceza yasası ile Türkiye'nin çekincelerinin karşılanacağını belirtmişti.

PKK itirafı: Topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş

Terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç'teki faaliyetlerine değinen Billström, şu ifadeleri kullanmıştı:

PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş. Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerini finanse etmek için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca uyuşturucu satışı ve İsveç toplumuna zarar veren çeşitli yollarla para toplamak için topraklarımızı üs olarak kullanıyor.

Başka bir ülkede terör için kullanmaları, bizim bu faaliyetleri daha az ciddiye almamızı gerektirmez.

Yeni ceza yasası

Ülkede terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınması hedeflenen yasada, terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle iş birliği yapan kişilere 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Yasaya göre, terör örgütünü destekleme, güçlendirme veya teşvik etme kastı taşıyan faaliyetlere katılan kişiler, en fazla 4 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.

Ağırlaştırıcı nedenler var ise bu suçların cezası en az 2, en fazla 8 yıl hapis olacak.

Verilecek cezaların kapsamları

Terör örgütü için silah, cephanelik, yanıcı ve patlayıcı madde, ulaşım desteği, örgüte arazi ve mülk kiralama gibi suçlara karışanlara 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Bu suçlarda ağırlaştırıcı nedenler varsa 1,5 yıl ila 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Yasa, yetkililere, terör örgütlerini finanse eden ya da başka yollarla destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda çok daha geniş yetkiler veriyor.



#İsveç
#Türkiye
#terör
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