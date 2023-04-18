Türkiye Kamu-Sen 'tazminat' talebini Cumhurbaşkanlığına sundu

"Emeklilik haklarındaki bu adaletsizliğin giderilmesi ve emekli maaşlarına yansıtılacak tazminat oranlarının makul ölçülere çekilmesi, kamu görevlilerinin yıllardan beri yaşadığı sorunları çözüme kavuşturacaktır. Ortaya çıkan bu adaletsizliğin giderilmesi, gerek Anayasa'nın 2. maddesinde vurgulanan 'sosyal devlet' gerekse 10. maddesinde belirtilen 'kanun önünde eşitlik' ilkelerinin hayata geçirilmesi açısından da bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır."