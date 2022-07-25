Türkiye-Kırgızistan dostluğu anaokulunda pekişecek

Etimesgut Belediyesi Tanrı Dağları eteklerindeki kardeş şehri Narın’a kreş ve anaokulu inşa etti. 250 Kırgız balasının eğitim alacağı okulun adına da Atatürk adını verilirken okula ayrıca Atatürk köşesi de yapıldı. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve belediye meclis üyeleri Narın’a giderek okulun açılışını yaptı. Törene katılan Kırgızistanlı bir anne “Atatürk’ün adını taşıyan bu kreş ve anaokulu sizin lideriniz, kurucunuz Atatürk gibi idealist, vatansever Kırgız balalar yetişecektir” dedi. Kreş açılışı Narın’da bayram havasında kutlandı. Açılışa Belediye Başkanı Enver Demirel’in yanı sıra Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Narın Valisi Altınbek Ergeşov, Narın Belediye Başkanı Kanbolat Tutuev ve belediye meclis üyeleri ve Narın sakinleri katıldılar.

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ANAOKULU BAĞLARI DAHA DA GÜÇLENDİRECEK

Açılışta konuşan Başkan Demirel, “İnsanların hayatlarında önemli dönüm noktaları vardır. Önemli günlerden birini yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Ülkemizden 5 bin kilometre uzakta böyle bir anaokulunun yapılması bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Duygulu bir gün taşıyorum. Burada okuyacak çocukların Türkiye- Kırgızistan dostluğuna büyük hizmet edeceklerine inanıyorum. Aynı atanın evlatlarıyız. Bizler Kırgız halkıyla amca çocuklarıyız. Türk dünyasına selam olsun. Birbirimizi sevmek zorundayız, bir beraber olmak zorundayız. Okulun adına kurucumuz önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün adını verdik. Atatürk idealleri hedefleri olan bir devlet adamıydı. O ideallerinden biri de Türk cumhuriyetleriyle zamanı geldiğinde bir araya gelineceğiydi. İşte bugün Ata’mızın o idealleri doğrultusunda önemli hizmet yapılmıştır. Okulumuzun Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kırgızistan arasında bağları daha da güçlendireceğine inanıyor, okulun kardeş Kırgız halkına hayırlı olsun” diye konuştu.

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BAYRAM HAVASI YAŞANDI

Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan da konuşmasında kreş ve anaokulunun bölge için büyük bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Narın Valisi ve Belediye Başkanı da Türkiye ile kardeşlik bağlarına vurgu yaparak, “Bugün bizim için bayramdır. Kardeşlerimizin yaptığı okulda balalarımız güzel eğitim alacak, şehrimiz ve ülkemiz için güzel çalışmalar yapacaklar. Belediye Başkanı Enver Demirel’e Türk halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandılar. Başkan Demirel’e; Kırgızistan Bakanlar Kurulu teşekkür belgesi ve Narın hemşerilik belgesi verildi. Demirel ve protokol üyeleri daha sonra kreşte Kırgız çocukları ve verileriyle bir araya geldiler