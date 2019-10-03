Gündem Türkiye kıyılarında İstilacı Balon Balığı tehlikesi Hayvanları bile zehirliyor
İSTANBUL

Türkiye kıyılarında ‘İstilacı Balon Balığı’ tehlikesi: Hayvanları bile zehirliyor

Türkiye kıyılarında ‘İstilacı Balon Balığı’ tehlikesi: Hayvanları bile zehirliyor

İklim değişikliği ile birlikte son olarak Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında görülen Balon Balığı saldırısı ile 8 yaşında bir kızın parmağı kopmuştu. Yaşanan olaya dikkat çeken Balıkçı Kenan Balcı, “Denizde balığa çıkan vatandaşlarımız bilmedikleri balıklara dokunmasınlar. Okyanuslardan çıkıp Akdeniz üzerinden ülkemize ulaşıyor. Dualarımız inşallah Karadeniz kıyılarına ulaşmaz" dedi.

Haber Merkezi IHA
Balon balığı, istilacı balık olarak da biliniyor.
Balon balığı, istilacı balık olarak da biliniyor.

Son yıllarda hızla artan iklim değişliği ve hava sıcaklığındaki artış tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Açık denizlerde görülen tehlikeli tür Balon Balığı Türkiye’nin Akdeniz kıyısında 8 yaşında küçük bir kızın denizde parmağını ısırarak koparmıştı. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi sahibi Kenan Balcı, Balon balığı hakkında bilgi verdi.

Balıkçıların balon balığı tedirginliği: Teneke yiyen her şeyi yer
GÜNDEM
Balıkçıların balon balığı tedirginliği: Teneke yiyen her şeyi yer

Balon balığını hayvanlara yedirmenin sakıncalı olduğu ortaya çıktı.

"Okyanuslardan çıkıp Akdeniz üzerinden ülkemize ulaşıyor"

Balcı, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Denize çıkıp da balık tutmaya çalışan vatandaşlarımız bilmedikleri balıklara dokunmasın. Mesela bir kız çocuğunun parmağını ısırmış başka insana yine zarar vermiş. İklim değişikliği sebebiyle okyanuslardan çıkıp Akdeniz üzerinden ülkemize ulaşıyor. Dualarımız inşallah Karadeniz kıyılarına ulaşmaz.
  • Çünkü dikenleri çok sert ve zehirli. Balıkçılarımız bunu tanıdığı için bildiği için elleriyle dokunmuyorlar. Oltalarını keserek balığı denize salıyorlar. Bugün zararı az gözüküyor ama yarın çoğalacaktır. Ağlara çok kolay geldiği için ağları da işlevsiz hale getirecektir. Şu anda aklıma önlem gelmiyor ama inşallah havalar soğur bu balıkta ülkesine geri döner.”

İklim değişikliği sebebiyle balon balıkları okyanuslardan Türkiye'ye ulaşıyor.

Elinizi bile sürmeyin

Balon balığı türlerinden uzak kalınması gerektiğine dikkat çeken Balcı, “Getirip kediye köpeğe vereyim bile demesinler. Çünkü bu balık türleri hayvanları bile zehirler. Onun için hiç elimizi sürmeden direkt denize bırakmamız gerekiyor” diye konuştu.

Burak ve Diaby kadroda yok

Burak ve Diaby kadroda yok

​Beşiktaş sahasında İngiliz ekibi Wolves'i konuk ediyor.
Tepki toplayan karar

Tepki toplayan karar

​Hırsızlık zanlıları 3 gün arayla yakalandı, yine serbest kaldı.
Belgesi olmayana iş yok

Belgesi olmayana iş yok

26 mesleğe daha 'yeterlilik belgesi' zorunluluğu getirildi.
Suriye'den çekilebilirler

Suriye'den çekilebilirler

Türkiye'nin olası operasyonu ABD'yi düşündürüyor.
Fransa'da <br>bıçaklı saldırı

Fransa'da
bıçaklı saldırı

Emniyet müdürlüğüne düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü.
Tsunamiye deprem gibi hazırlanın

Tsunamiye deprem gibi hazırlanın

​Muğla'daki deprem sonrası uzmanlar uyardı.

Planlarımız hazır

Planlarımız hazır

Bakan Akar'dan Suriye'de güvenli bölge açıklaması.
Enflasyonda yüzde 5'in altını göreceğiz

Enflasyonda yüzde 5'in altını göreceğiz

Bakan Albayrak, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Her gün 8 milyon kişi yola çıkıyor

Her gün 8 milyon kişi yola çıkıyor

​İstanbul, toplu ulaşım yoğunluğunda dünyanın en kalabalık metropolleriyle birlikte anılıyor.
Sisi için<br>Hitler savunması

Sisi için
Hitler savunması

Mısır'da Trump'ın 'favori diktatörüm' cümlesi tartışılıyor.
Yağış ve<br> fırtına uyarısı

Yağış ve
fırtına uyarısı

Yarın akşam saatlerinden itibaren başlıyor.
Alışveriş yaparken dikkat edin

Alışveriş yaparken dikkat edin

Resmi Gazete'de yayımlandı, yürürlüğe girdi.
5.8'lik depremden<br>duygulandıran görüntü

5.8'lik depremden
duygulandıran görüntü

​2 minik kahraman, engelli arkadaşının koluna girip dışarı çıkardı.
Rum medyası: Yunan F-16'ları Ankara’dan korkulduğu için uçamadı

Rum medyası: Yunan F-16'ları Ankara’dan korkulduğu için uçamadı

​Miçotakis talimat verdi.
Gizemli şehir: Petra

Gizemli şehir: Petra

​Ürdün'de kayalar oyularak kurulan antik bir kent.
Sosyal medya ayağa kalktı

Sosyal medya ayağa kalktı

​Adana zabıtasının seyyar satıcıya müdahalesine tepki çığ gibi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.