Türkiye kıyılarında ‘İstilacı Balon Balığı’ tehlikesi: Hayvanları bile zehirliyor

Son yıllarda hızla artan iklim değişliği ve hava sıcaklığındaki artış tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Açık denizlerde görülen tehlikeli tür Balon Balığı Türkiye’nin Akdeniz kıyısında 8 yaşında küçük bir kızın denizde parmağını ısırarak koparmıştı. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi sahibi Kenan Balcı, Balon balığı hakkında bilgi verdi.

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Balon balığını hayvanlara yedirmenin sakıncalı olduğu ortaya çıktı.

"Okyanuslardan çıkıp Akdeniz üzerinden ülkemize ulaşıyor"

Balcı, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Denize çıkıp da balık tutmaya çalışan vatandaşlarımız bilmedikleri balıklara dokunmasın. Mesela bir kız çocuğunun parmağını ısırmış başka insana yine zarar vermiş. İklim değişikliği sebebiyle okyanuslardan çıkıp Akdeniz üzerinden ülkemize ulaşıyor. Dualarımız inşallah Karadeniz kıyılarına ulaşmaz.

Çünkü dikenleri çok sert ve zehirli. Balıkçılarımız bunu tanıdığı için bildiği için elleriyle dokunmuyorlar. Oltalarını keserek balığı denize salıyorlar. Bugün zararı az gözüküyor ama yarın çoğalacaktır. Ağlara çok kolay geldiği için ağları da işlevsiz hale getirecektir. Şu anda aklıma önlem gelmiyor ama inşallah havalar soğur bu balıkta ülkesine geri döner.”

İklim değişikliği sebebiyle balon balıkları okyanuslardan Türkiye'ye ulaşıyor.

Elinizi bile sürmeyin

Balon balığı türlerinden uzak kalınması gerektiğine dikkat çeken Balcı, “Getirip kediye köpeğe vereyim bile demesinler. Çünkü bu balık türleri hayvanları bile zehirler. Onun için hiç elimizi sürmeden direkt denize bırakmamız gerekiyor” diye konuştu.