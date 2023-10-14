Türkiye Kudüs için tek yürek: İstanbul'da 'Büyük Filistin Yürüyüşü' düzenlendi

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Türkiye’den gönderilen bir uçak dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesi Filistin’e gönderilmek üzere Mısır’a ulaştı. Yardımlarımız devam edecek. Filistin halkının yanındayız'' ifadelerini kullandı.