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Türkiye Kudüs için tek yürek: İstanbul'da 'Büyük Filistin Yürüyüşü' düzenlendi

Milli İrade Platformu tarafından, işgalci İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenlenen ''Büyük Filistin Yürüyüşü'' düzenlendi. Yürüyüşe eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Yürüyüşe katılanlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazı kıldı.

18:43 . 14/10/2023 Cumartesi
AA
Yürüyüş nedeniyle İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda tramvay seferlerinin Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağı bildirildi.

Yürüyüş nedeniyle İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda tramvay seferlerinin Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağı bildirildi.

Sultanahmet'te gerçekleştirilecek yürüyüş için katılımcılar Beyazıt'ta toplandı. Polis ekipleri, yürüyüş güzergahında yoğun güvenlik önlemi aldı.



Yürüyüşe katılmak üzere Fatih, Eminönü ve Aksaray yönünden Beyazıt Meydanı'na gelen kadın, çocuk, yaşlı binlerce kişi, ellerinde bayraklarla yürüyüşe hazırlandı. Etkinliğe, kadın ve çocukların geniş katılım göstermesi dikkati çekti.

Yürüyüşe katılanlar, Türkiye ve Filistin bayraklarının yanı sıra Filistin'e destek için çok sayıda döviz ve pankart taşıdı.

Meydanda toplanan gruplar, Filistin lehine çeşitli sloganlar attı. İşgalci İsrail'in saldırılarına tepki gösteren gruptakiler, bu ülkeyi sloganlarla protesto etti.

Yürüyüşe katılanlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazı kıldı.



#Filistin
#Gazze
#İstanbul
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