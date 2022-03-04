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ANKARA

Türkiye nüfusunun yüzde 49,9’unu kadınlar yüzde 50,1’ini erkekler oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Kadın 2021" çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Türkiye nüfusunun yüzde 49,9’unu kadınlar, yüzde 50,1’ini erkekler oluşturdu. Türkiye’nin kadın nüfusu 42 milyon 252 bin 172, erkek nüfusu 42 milyon 428 bin 101 kişi oldu.

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Haber Merkezi İHA
Türkiye nüfusunun yüzde 49,9’unu kadınlar yüzde 50,1’ini erkekler oluşturdu
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Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınlar lehine değişti.

Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda yüzde 52,3 iken, 90 ve üzeri yaş grubunda yüzde 73,2 olarak belirlendi.


Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre, 2008-2020 döneminde 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranının yıllar itibarıyla arttığı görüldü.


En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki bireylerin toplam nüfus içindeki oranı, 2008 yılında yüzde 81,1 iken 2020 yılında yüzde 92,9 oldu. En az bir eğitim düzeyini tamamlayanların oranı cinsiyete göre incelendiğinde, 2008 yılında kadınlarda yüzde 72,6, erkeklerde yüzde 89,8 olan bu oran, 2020 yılında sırasıyla yüzde 87,7 ve yüzde 98,1 oldu.

15 VE DAHA YUKARI YAŞTAKİ İSTİHDAM EDİLENLERIN ORANI YÜZDE 42,8



2020’de Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 42,8 olarak hesaplandı. Bu oran kadınlarda yüzde 26,3, erkeklerde yüzde 59,8 oldu.
En yüksek istihdam oranı, 2020 yılında yüzde 50,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 26 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde belirlendi.


En yüksek kadın istihdam oranı, yüzde 34,7 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, en yüksek erkek istihdam oranı ise yüzde 67,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde görüldü. En düşük istihdam oranı kadınlarda yüzde 12,6, erkeklerde yüzde 40,4 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu.


Eğitim durumuna göre iş gücüne katılım oranı incelendiğinde, 2020’de kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne daha fazla katıldıkları görüldü. Okuryazar olmayan kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 12,4, lise altı eğitimli kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 24,1, lise mezunu kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 29,9, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 37 iken, yükseköğretim mezunu kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 65,6 olarak kayıtlara geçti.


  • Yarı zamanlı çalışanların istihdam içindeki oranı 2020’de toplamda yüzde 12,4 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 19,5, erkeklerde ise yüzde 9,3 oldu.


Hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki bireylerin istihdam oranı, 2014’te yüzde 59,8 iken 2020 yılında yüzde 56,8’e geriledi. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde, 2020 yılında hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranının yüzde 25,2, erkeklerin istihdam oranının ise yüzde 85,5 olduğu görüldü.

KADIN PROFESÖR ORANI YÜZDE 32,4’E YÜKSELDİ


Geçen yıl çalışanların yüzde 61,9’u işe geliş gidiş için harcanan zamandan memnun olduğunu belirtirken, kadın çalışanlarda bu oran yüzde 63,5, erkek çalışanlarda ise yüzde 61,3 olarak kayıtlara geçti.


Kadın büyükelçi oranı 2011’de yüzde 11,9 iken bu oran 2021’de yüzde 26,5 oldu. Erkek büyükelçi oranı ise 2011’de yüzde 88,1 iken geçen yıl yüzde 73,5 oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre, 2021 sonu itibarıyla 582 milletvekili içinde kadın milletvekili sayısının 101, erkek milletvekili sayısının ise 481 olduğu görüldü. Meclise giren kadın milletvekili oranı 2007’de yüzde 9,1 iken, 2021 yılında yüzde 17,4 olarak kayıtlara geçti.
Yükseköğretimde görevli profesörler içinde kadın profesör oranı 2010-2011 öğretim yılında yüzde 27,6 iken, 2020-2021 öğretim yılında yüzde 32,4’e yükseldi. Doçent kadrosunda görev yapan kadın oranı yüzde 40,1, öğretim görevlisi kadrosunda görev yapan kadın oranı ise yüzde 50,6 oldu.


  • Şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadınların oranı 2012 yılında yüzde 14,4 iken, 2020’de yüzde 19,3’e çıktı.


Evlenme istatistiklerine göre, resmi olarak ilk evliliğini 2021 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 25,4, erkeklerin ortalama evlenme yaşı 28,1 oldu. Ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, kadınlarda 28,9 yaş, erkeklerde 31,6 yaş ile Tunceli oldu. Ortalama ilk evlenme yaşının en düşük olduğu iller ise kadınlarda 22,5 yaş ile Ağrı, erkeklerde 26,1 yaş ile Şanlıurfa olarak kayıtlara geçti.


Resmi evliliklerde eşler arasındaki eğitim farkı incelendiğinde, 2020’de kadınların yüzde 39,8’inin kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu, eşlerinden daha yüksek eğitimli olan kadınların oranının ise yüzde 15,4 olduğu görüldü.


  • Eğitim seviyeleri aynı olan eşlerin oranı yüzde 43, eğitim seviyeleri farkı bilinmeyen eşlerin oranı ise yüzde 1,7 oldu.

16-74 YAŞ GRUBUNDAKİ BİREYLERİN İNTERNET KULLANIM ORANI YÜZDE 82,6



Boşanma istatistiklerine göre, evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2021’de gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,6’sı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,9’u ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Evliliğin ilk 5 yılında boşanan kadınların yüzde 25,8’inin, erkeklerin ise yüzde 38,7’sinin 30-39 yaş grubunda olduğu gözlendi.


Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, 2021’de 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı yüzde 82,6 oldu. Bu oran, kadınlarda yüzde 77,5 iken erkeklerde yüzde 87,7 olarak kayıtlara geçti.


İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2020 Nisan ile 2021 Mart’ı kapsayan on iki aylık dönemde yüzde 44,3 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı, kadınlarda yüzde 40,3, erkeklerde yüzde 48,3 olarak hesaplandı.


Geçen yıl yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 25 oldu. Bu oran kadınlarda yüzde 35,5, erkeklerde yüzde 14,2 oldu. Kadınların yüzde 48,1’i, erkeklerin ise yüzde 70,9’u yaşadıkları çevrede kendilerini güvende hissetti.


Evde yalnız otururken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı 2021 yılında toplamda yüzde 6,6, kadınlarda yüzde 9,1, erkeklerde yüzde 4 oldu. Kadınların yüzde 78,1’i, erkeklerin ise yüzde 87,3’ü evde yalnız otururken kendilerini güvende hissetti.

Türkiye'nin nüfusu belli oldu
HAYAT
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Hangi ilin kaç nüfusu var? İşte il il nüfusu
FOTOĞRAF 81
Title
ADANA<br><br>2.263.373
Title
ADIYAMAN<br><br>632.148
Title
AFYONKARAHİSAR<br><br>744.179
Title
AĞRI<br><br>524.644
Title
AMASYA<br><br>335.331
Title
ANKARA<br><br>5.747.325
Title
ANTALYA<br><br>2.619.832
Title
ARTVİN<br><br>169.543
Title
AYDIN<br><br>1.134.031
Title
BALIKESİR<br><br>1.250.610
Title
BİLECİK<br><br>228.334
Title
BİNGÖL<br><br>283.112
Title
BİTLİS<br><br>352.277
Title
BOLU<br><br>320.014
Title
BURDUR<br><br>273.716
Title
BURSA<br><br>3.147.818
Title
ÇANAKKALE<br><br>557.276
Title
ÇANKIRI<br><br>196.515
Title
ÇORUM<br><br>526.282
Title
DENİZLİ<br><br>1.051.056<br><br>
Title
DİYARBAKIR<br><br>1.791.373
Title
EDİRNE<br><br>412.115
Title
ELAZIĞ<br><br>588.088
Title
ERZİNCAN<br><br>237.351
Title
ERZURUM<br><br>756.893
Title
ESKİŞEHİR<br><br>898.369
Title
GAZİANTEP<br><br>2.130.432
Title
GİRESUN<br><br>450.154
Title
GÜMÜŞHANE<br><br>150.119
Title
HAKKARİ<br><br>278.218
Title
HATAY<br><br>1.670.712
Title
ISPARTA<br><br>445.678
Title
MERSİN<br><br>1.891.145
Title
İSTANBUL<br><br>15.840.900
Title
İZMİR<br><br>4.425.789
Title
KARS<br><br>281.077
Title
KASTAMONU<br><br>375.592
Title
KAYSERİ<br><br>1.434.357
Title
KIRKLARELİ<br><br>366.363
Title
KIRŞEHİR<br><br>242.944
Title
KOCAELİ<br><br>2.033.441
Title
KONYA<br><br>2.277.017
Title
KÜTAHYA<br><br>578.640
Title
MALATYA<br><br>808.692
Title
MANİSA<br><br>1.456.626
Title
KAHRAMANMARAŞ<br><br>1.171.298
Title
MARDİN<br><br>862.757
Title
MUĞLA<br><br>1.021.141
Title
MUŞ<br><br>405.228
Title
NEVŞEHİR<br><br>308.003
Title
NİĞDE<br><br>363.725
Title
ORDU<br><br>760.872
Title
RİZE<br><br>345.662
Title
SAKARYA<br><br>1.060.876
Title
SAMSUN<br><br>1.371.274
Title
SİİRT<br><br>331.980
Title
SİNOP<br><br>218.408
Title
SİVAS<br><br>636.121
Title
TEKİRDAĞ<br><br>1.113.400
Title
TOKAT<br><br>602.567
Title
TRABZON<br><br>816.684
Title
TUNCELİ<br><br>83.645
Title
ŞANLIURFA<br><br>2.143.020
Title
UŞAK<br><br>373.183
Title
VAN<br><br>1.141.015
Title
YOZGAT<br><br>418.500
Title
ZONGULDAK<br><br>589.684
Title
AKSARAY<br><br>429.069
Title
BAYBURT<br><br>85.042
Title
KARAMAN<br><br>258.838
Title
KIRIKKALE<br><br>275.968
Title
BATMAN<br><br>626.319
Title
ŞIRNAK<br><br>546.589
Title
BARTIN<br><br>201.711
Title
ARDAHAN<br><br>94.932
Title
IĞDIR<br><br>203.159
Title
YALOVA<br><br>291.001
Title
KARABÜK<br><br>249.287
Title
KİLİS<br><br>145.826
Title
OSMANİYE<br><br>553.012
Title
DÜZCE<br><br>400 976
Hangi ilin kaç nüfusu var? İşte il il nüfusu
Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre bir milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Peki hangi ilin kaç nüfusu var? İşte il il 2022 nüfusu...

Türkiye'nin nüfusu en hızlı artan şehri Gümüşhane: Vatandaşlar şaşkın
FOTOĞRAF 5
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerinde bir önceki yıla göre nüfusu binde 57,7 artan Gümüşhane nüfus artış hızında Türkiye birincisi oldu. Geçtiğimiz yıl aynı verilerde yaşanan yüzde 149,3’lük düşüşle Gümüşhane Türkiye’de en fazla düşüşün yaşandığı şehir olmuştu.<br>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Gümüşhane’nin 2021 yılı nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında artarak 150 bin 119 oldu. 2020 yılı nüfusu 141 bin 702 olan Gümüşhane’nin 2021 yılındaki nüfus artışı binde 57,7 olurken, nüfusunun 75 bin 481’i erkek, 74 bin 638’i kadınlardan oluştu. 8 bin 417 kişi artışla yıllık nüfus artış hızında ilk sırayı alan fakat Türkiye’de nüfusu en az 5.şehir olan Gümüşhane’de vatandaşlar bu durumun şaşkınlığını yaşıyor.<br>
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Nüfus artışının kent yaşamına yansımadığını söyleyen Cengiz Günday, “Caddelerde nüfus artışının etkisini görmüyorum. Gümüşhane için 40 bin nüfus diyorlar ama çarşıda 4 bin kişi yok. Geçmişten beri nakiller devam ediyor. Yazın burada, kışın başka şehirlerde yaşayanlar oluyor. Öğrenci de eskisi gibi yok, şu anda Gümüşhane’de herhangi bir hareket yok” dedi.<br>Yaşar Koç ise “Ben inanmıyorum. Gümüşhane’nin dışarıda yaşayan sayısı 350 binmiş ben ona da inanmıyorum. Bir kere 300 bin İstanbul’da var. Eğer nüfus arttıysa bu şehrin caddeleri neden boş, caddeler neden ıssız? Seçim zamanı getiriliyor sonra gidiyor insanlar” diye konuştu.<br>
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Türkiye'nin nüfusu en hızlı artan şehri Gümüşhane: Vatandaşlar şaşkın
Geçtiğimiz yıl nüfusu en fazla düşen bu yıl da nüfusu en fazla artan şehir olan Gümüşhane'de vatandaşlar bu durumun şaşkınlığını yaşıyor.


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