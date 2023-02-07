Türkiye Otelciler Federasyonu depremzedeler için 9 bin 450 odanın hazır olduğunu bildirdi

|
Türofed depremzedeler için 9 bin 450 oda hazırladı
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlar için ülke genelinde 9 bin 450 odanın gelecek talep doğrultusunda hazır bulundurulduğunu bildirdi.
Çorabatır, yaptığı açıklamada, Türkiye konaklama ve turizm sektörünün en büyük çatı örgütlerinden TÜROFED olarak ülke geneline yayılmış 17 dernekle depremzedeler için teyakkuza geçtiklerini belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un koordinasyonunda hareket ettiklerini aktaran Çorabatır, şunları kaydetti:
Çorabatır, TÜROFED olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını bildirdi.