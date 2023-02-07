Türkiye Otelciler Federasyonu depremzedeler için 9 bin 450 odanın hazır olduğunu bildirdi

"Üyelerimizle bir araya gelerek neler yapabileceğimizi konuştuk. Konaklama sorunu için çare üretmeye karar verdik. 9 bin 450 odamızı gelecek talep doğrultusunda hazır bulunduruyoruz. Hatta Bodrum, Kapadokya, Diyarbakır ve Gaziantep'te bulunan üye derneklerimiz ilk misafirlerini ağırlamaya başladı. Gerekirse daha fazla odayı afetzedelerin hizmetine sunacağız. Yaşanan afet tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Şimdi birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor."