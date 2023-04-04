Türkiye resmen onayladı: Finlandiya NATO'nun 31. üyesi oldu

"Ülkemizin NATO'ya katılmasıyla yeni bir dönem başlıyor. Üyelik her şeyi değiştirmese de müttefik olmak, yeni düşünce biçimlerini ve mevzuatta bazı değişiklikleri benimsememizi gerektiriyor. Finlandiya'nın savunmasını NATO'nun ortak savunmasının bir parçası olarak entegre etmek için önemli çalışmalarımız var. Finlandiya, İsveç ile birlikte NATO'ya katılmak için başvurdu. Finlandiya'nın üyeliği, İsveç'inki olmadan tamamlanmış sayılmaz. İsveç'in üyeliği için ısrarlı çabalarımız sürüyor."