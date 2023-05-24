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Türkiye Sahra Altı Afrika'nın uluslararası teşkilatına katıldı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Sahra Altı Afrika'da, Büyük Göller Bölgesi'nde 12 devletin üyesi olduğu Büyük Göller Bölgesi Uluslararası Konferansı (ICGLR) adlı teşkilatın 'Dostlar ve Özel Temsilciler Grubu'na katıldığını açıkladı.

09:42 . 24/05/2023 Çarşamba
DHA
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin dış politikasında 'Afrika Ortaklık Politikası'nın önemli bir yeri bulunduğu belirtilerek, "Bu kapsamda Afrika kıtasındaki bölgesel teşkilatlarla iş birliğimizin geliştirilmesi de önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Ülkemiz, Sahra Altı Afrika'da, Büyük Göller Bölgesi'nde 12 devletin üyesi olduğu, istikrar, refah ve güvenliğin tesisi bağlamında önemli bir rol üstlenmekte olan ICGLR adlı teşkilatın 'Dostlar ve Özel Temsilciler Grubu'na Mayıs 2023 itibarıyla katılmış bulunmaktadır. Anılan gruba üyeliğimiz, 'Afrika Ortaklık Politika'mıza ve Büyük Göller Bölgesi'yle iş birliğimize yeni bir boyut kazandırmayı, ICGLR'yle yakın ilişkiler tesis etmeyi ve teşkilatın faaliyetlerine destek olmayı hedeflemektedir. Afrika kıtası ile bağlarımızı ve iş birliğimizi her boyutta tahkim edecek çabalara destek vermeye devam edeceğimizi bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz" denildi.


#Sahra Altı Afrika
#Afrika
#Büyük Göller Bölgesi
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