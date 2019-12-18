Türkiye üyelikte kararlı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyeliği ve reform sürecinde kararlı olduğunu belirtti. Kaymakcı, 2019'da Türkiye-AB ilişkileri ve 2019-2024 dönemi için Türkiye'nin AB yönetiminden beklentileri konusunda medya kuruluşlarının temsilcilerine değerlendirmelerde bulundu.

YENİ SAYFA AÇMA FIRSATIMIZ VAR

"2020'de Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfa açma fırsatımız var” diyen Kaymakçı , “Biz samimiyetle bunu istiyoruz. Umarız AB tarafı da özellikle 2019'un ikinci yarısından itibaren ilişkilerde neden olduğu sıkışmayı, soğukluğu ortadan kaldırır” ifadelerini kullandı. Kaymakcı, terörle mücadele konusunda da gerçek bir müttefiklik ve dayanışma beklediklerini, AB'nin durdurduğu üst düzey görüşmelerin devam etmesini istediklerini belirtti.

ÖNEMLİ BİR SÜREÇ

Kaymakcı, şunları ifade etti: "Bütün bunlara rağmen Türkiye tam üyelikte kararlı. Türkiye, reform sürecinde kararlı. Umarız 2020'den itibaren reform sürecimiz yeniden canlanır ve AB üyelik sürecinde ilerleriz. Türkiye'nin AB'ye üye olmama lüksü yok. Avrupa kıtasında olup Avrupa ile aynı tarihi, geleceği, kültürü, ekonomiyi, ticareti ve siyasi yapıyı paylaşıp Avrupa'nın karar alma mekanizması haline dönüşmüş AB'ye üye olmama lüksümüz yok. Aksi halde Türkiye'nin çıkarlarını korumakta zorlanırız. Bizim için bu önemli bir süreç. Türkiye gerçekten Avrupa ve ötesinde güçlü bir aktör olmak istiyorsa AB üyeliği bizim için kaçınılmaz bir nokta."