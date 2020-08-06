Türkiye ve Malta'dan Libya açıklaması Türkiye-Malta-Libya ortak açıklaması yayımlandı: Libya'nın istikrar ve güvenliği hayati önem taşıyor Türkiye ve Malta, uluslararası düzeyde tanınan Libya Devleti'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteklerini, Libya krizinin askeri bir çözümü olmadığını ve Libya'nın istikrar ve güvenliğinin hayati önem taşıdığını bildirdi. Açıklamada, üç ülke heyetinin, İrini Operasyonuna ve operasyonun eksikliklerine ilişkin çekincelerini dile getirdiğinin altı çizildi.

Haber Merkezi 06 Ağustos 2020, 21:39 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2020, 21:53 AA