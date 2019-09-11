Türkiye yeni göç dalgasını göğüsleyemez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Külliye'de ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindekileri kabul etti. Kabulde konuşan Erdoğan, iki ülke arasındaki ticari iş birliği ve güvenli bölgeye ilişkin mesajlar verdi:

Türkiye sadece ekonomisini geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda bölgesel sorunların dünyayı etkilemesinin de önüne geçti. Bugün ülkemiz 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden çeşitli statülerde 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği yapıyor. Suriye içerisinde güvenliğini sağlayarak ihtiyaçlarını karşıladığımız insanlarla birlikte bu rakam 9 milyonu aşıyor.

ÇÖZÜM GÜVENLİ BÖLGE

Bu şekilde NATO'daki müttefiklerimiz başta olmak üzere tüm Avrupa'nın da güvenliğini de biz temin ediyoruz. Türkiye'nin, Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi mümkün olmayacak. Son dönemde İdlib'e yönelik artan saldırılar bizi böyle bir riskle karşı karşıya getiriyor. Sığınmacı krizine kalıcı çözüm ancak Suriye içerisinde terörden arındırılmış bölgelerin tesisiyle mümkündür. Dostum (Donald) Trump'ın da dediği gibi Suriye'de DEAŞ yenilgiye uğratılmıştır.

YPG DÖNÜŞLERE ENGEL

Şu an hem ülkemizin hem bölgemizin hem de Suriyeli mültecilerin geri dönüşünde en büyük engel PKK ve onun uzantısı olan YPG gibi terör örgütleridir. Etnik temizlik yapan, bölge halkını göçe zorlayan Türk vatandaşlarının can ve mal güvenliğini tehdit eden bu yapı, muhakkak tehdit unsuru olmaktan çıkarılmalıdır. Bu noktada ABD ile Suriye'deki iş birliğimize büyük önem veriyoruz. Fırat'ın doğusu ile Irak sınırı arasındaki Suriye topraklarını güvenli hale getirecek adımlar atmaya çalışıyoruz.

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BEKLENTİMİZ ABD'NİN YANIMIZDA OLMASI

Vakit kaybetmeden güvenli bölge konusunun halledilmesinin gerekiyor. Bunu hallettiğimiz anda zaten terör örgütlerine karşı mücadelemiz de kolaylaşacak. Mülteciler noktasındaki, düzensiz göç noktasındaki sıkıntıyı da aşmış olacağız. Amerika'dan beklentimiz müttefikliğimize yakışır şekilde terörle mücadelemizde ve sığınmacıların huzurla evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturma çabamızda yanımızda olmalarıdır.

SİLAH TIRLARI BİZİ RAHATSIZ EDİYOR

Ama şu anda 50 bine varan tırla, buradaki terörist gruplara araç gereç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Bunlar kime karşı kullanılıyor? Türkiye'ye karşı. Bunu kabullenmemiz de stratejik ortak olarak mümkün değildir. Türkiye'nin kendi güvenliği için attığı bazı adımlara orantısız tepkiler verilmesini üzüntüyle takip ediyoruz. Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi Türk demokrasisine saldıran FETÖ terör örgütü ile mücadelede yakın iş birliği bekliyoruz. Tüm bu konularda sizlerin ülkemize desteği bizim için çok önemlidir.

ABD’lilere yatırım çağrısı

Wilbur Ross (Sol) Recep Tayyip Erdoğan (Sağ)

Erdoğan, "Türkiye ve ABD, köklü bir müttefiklik ilişkisine sahiptir. Bu ittifak zaman zaman zorluklarla sınanmış pek çok badire de atlatılmıştır. Üstesinden geldiğimiz sıkıntıyla müttefiklik ilişkimiz daha da perçinlenmiştir. Dostum Başkan Trump'la samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Bu diyaloğu Trump'ın ülkemize yapacağı ziyaretle taçlandıracağımıza inanıyorum" dedi. Türkiye'nin bölgesindeki kriz ve çalkantılara rağmen istikrarını koruduğunu vurgulayan Erdoğan, "İş yapma kolaylığı ve yatırımlar açısından da oldukça cazip bir ülkeyiz. 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmi gerçek potansiyelimizin oldukça altındadır. Trump'la ticaret hacmimizin 100 milyar dolara çıkartılması konusunda mutabakata vardık. Türkiye'de yatırım yapan, istihdam sağlayan ABD'li yatırımcılara büyük önem veriyoruz. Ülkemizde 1800'ün üzerinde ABD firması faaliyet gösteriyor. Biz daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Her ABD'li yatırımcıya gereken destekleri vermeye hazırız" diyerek yatırım çağrısında bulundu.

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Küresel durgunluk ekonomiyi etkilemedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Külliye'de ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindekileri kabul etti.

Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldıklarını belirten Erdoğan, “İlgili bakanlarımız çalışmalara en kısa sürede başlayacaktır. Türkiye bölgesinde önemli bir üretim ve lojistik üssüdür. Üretim ve lojistik üssü olarak Türkiye’nin değerlendirilmesi her iki ülkeye de imkanlar kazandıracaktır. Göstergeler bu yıl turist sayısında 50 milyonunn üzerine çıkacağımızı ortaya koyuyor. Etkisini giderek daha fazla hissettiren küresel ekonomik durgunluğa rağmen Türk ekonomisi canlılığını koruyor. Uluslararası yatırımcılar için Türkiye en önemli çekim merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Dinamik piyasa yapımız ve küresel sisteme entegrasyon gücümüzle önümüzdeki dönemin en gözde yükselen ekonomilerinden birisiyiz. Ekonomimizin sunduğu tüm bu imkanlardan Amerikalı yatırımcıların da istifade etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.