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'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' internet sitesi erişime açıldı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda geliştirilen, öğretim programlarının dijitalleşmesini ve öğretmenlere rehberlik etmeyi amaçlayan internet sitesi kullanıma açıldı.

11:50 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 11:51 - 3/09/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda geliştirilen
web sayfasının öğretmenlerin ve eğitim paydaşlarının kullanımına açıldığını bildirdi.

Öğretim programlarının dijitalleşmesini ve öğretmenlere rehberlik etmeyi amaçlayan, kapsamlı bir dijital ekosistem olarak tasarlanan bu platform üzerinden öğretim programları, ders kitapları,

program okuryazarlığına ilişkin içerikler, program modülleri ve tanıtım videoları gibi zengin kaynaklara ulaşılabileceğini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Ayrıca uygulama sürecinde ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak güncellenerek büyümeye devam edecek bir yapıda tasarlanan web sayfamızla öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin eğitim süreci içinde gelişen ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeyi hedefliyoruz. Bu değerli çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"




#Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
#internet sitesi
#Milli Eğitim Bakanlığı
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