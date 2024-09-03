'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' internet sitesi erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ve yeni müfredata ilişkin açıklamalarda bulundu. Eğitim gündemine ilişkin soruları cevaplayan Bakan Tekin, 'Müfredat ağır olarak eleştiriliyordu, sadeleştirdik. Toplumsal yapımızın ihtiyaç duyduğu bir müfredat oluşturduk. Bu müfredat bu yıl her kademenin ilk sınıfında uygulanmış olacak' dedi. Bakan Tekin ayrıca; "Kayıt ücreti gibi bir durum söz konusu bile değil. Okul müdürlerimize 'benim çocuğumu illa şu öğretmene yazdırın veya şu şubeye çocuğumu yazdırmak istiyorum' gibi ısrarın anlamı yok çünkü okul müdürlerimizin inisiyatifi yok." ifadelerini kullandı.