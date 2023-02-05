Türkiye Yüzyılı'na engel olamazsınız: 14 Mayıs, Kemal’in Bay Bay Kemal olacağı gündür

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda Toplu Açılış Töreni’nde meydan okudu. Merhum Başbakan Adnan Menderes’i yad ederek konuşmasına başlayan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Bizim ne Cumhuriyetimizi kurmamız ne demokrasiye geçişimiz ne kalkınma hamlemizi gerçekleştirmemiz kolay oldu. Bu sürecin şahikası AK Parti’nin 20 yılda ülkemize kazandırdığı eser ve hizmetlerdir.”

SANDIKLARI PATLATMAYA HAZIR MIYIZ?

“14 Mayıs’ta bir kez daha hep beraber sizlerle sandığa gidip sandıkları patlatmaya var mıyız? Desteğiniz çok önemli. Durmak yok yola devam. Milli Mücadele’nin resmen ilanının adı olarak gördüğümüz 23 Nisan 1920’den Demokrat Parti’nin iktidara geldiği 14 Mayıs 1950’den oradan 14 Mayıs 2023’e varan uzun ve meşakkatli süreçte ödediğimiz her bedelin karşılığını alacağımız döneme giriyoruz.”

14 MAYIS’TA BAY BAY KEMAL OLACAK

“Biz Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çıkıyoruz. Bırakın dirisine, ölüsüne bile tahammül edemeyenler onun ‘Yeter söz milletindir’ sloganına çökmeye çalışanlar, kim bu? Bay Bay Kemal. 14 Mayıs, Kemal’in Bay Bay Kemal olacağı gündür.”

YÜZ KARASI OLARAK TARİHE GEÇECEKLER

“Efendilerinin emriyle kurdukları masadan yeniden tarihe yüz karası olarak geçecek işler yapmanın peşindeler. Program diye sundukları metinlerin çoğu ya bizim tarafımızdan 20 yılda yapılmış ya da yapılmakta olan işler. Kalan başlıklar da bu ülkenin tüm kazanımlarını yok ederek efendilerinden aferin almak için güvensizliğin, istikrarsızlığın sembolü eski Türkiye’yi hortlatmaktan ibarettir.”

İPLERİ SÖMÜRGECİLERİN ELİNDE

“Bunlar hazırladıkları program için ‘Avrupa bize aferin diyecek’ diye övünenler, iplerinin emperyalist sömürgecilerin elinde olduğunu da ikrar ediyor. Biz hayatımızın her döneminde bilhassa da son 20 yıldır her alanda emperyalist sömürgecilere karşı mücadele vererek ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. Bugün de bizim ve ülkemiz aleyhinde yürütülen kampanyaların çoğu yalan ve iftira üzerine kurulu saldırıların sebebi özgür Türkiye’nin yolunu açtığımız içindir.”

BAŞARAMAYACAKSINIZ

“Aydın’dan bir kez daha meydan okuyorum. Türkiye’nin ayağına tekrar prangalar vurmayı başaramayacaksınız. Milletimizin kazanımlarını elinden almayı başaramayacaksınız. 2023 hedeflerine engel olamadığınız gibi Türkiye Yüzyılı’nın inşasının önüne geçmeyi de başaramayacaksınız.”

BİR DAHA BELLERİNİ DOĞRULTAMASINLAR

“Hep söylediğimiz gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Yahu Bay Bay Kemal hangi yüzle kalkıp da utanmadan Menderes’e ait olan ‘Yeter söz milletindir’ ifadesine çöküyor. Ne yüzsüzsün ya. Bunu bir de partisinin binasına asıyor. Bay Kemal, rahmetliden sonra slogan bize aittir. Bunlarda yüz yok ki. 14 Mayıs’ta bunlara öyle çakalım ki, bir daha bellerini doğrultamasınlar.”

CHP iyi tanıyın!

qMenderes’le birlikte 592 kişinin aylar boyunca demokrasi ve adalet tarihimize yüz karası olarak geçecek nobranlıkla Yassıada’da yargılandığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: “Bu yeri aldık Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. CHP’den farkımız bu. Yandaşlarından farkımız bu. Yargılamanın yapıldığı salonu da müze haline dönüştürdük. Bu salonlarda yargılananlardan biri de Ahmet Tevfik İleri’ydi. Yassıada Mahkemesi tarafından önce idama sonra ardından cezası ömür boyu hapse çevrilen İleri, Kayseri cezaevinde hastalanmış ve vefat etmiştir. İleri ailesine yazdığı mektupta, ‘Size mal, mülk, servet bırakamadım. Yalnızca şerefli, namuslu, erkek bir ad bırakabildim’ diyordu. Allah ülkemizde bir daha böyle felaketler, acılar yaşatmasın diyoruz. Cemal Gürsel’in ilk işi İnönü’yü telefonla aramak oldu. Gürsel, İnönü’ye ‘Emirleriniz bizim için peygamber buyruğudur paşam’ diyordu. İşte CHP bu. Bunları iyi tanıyın. Milletimiz Menderes’i de mücadelesini de kalbinin en müntena köşesinde yaşatmış, onun mirasını yeniden ayağa kaldırmıştır.”

Alana asılan “Bir doğru altı yanlışı götürür” pankartı dikkat çekti.

Menderes’in mektubuyla seslendi

Aydın’ın gönlünde farklı bir yeri olduğunu belirten Erdoğan, “Aydın’a son gelişimizde sizlere rahmetli Menderes’in idamdan önce kendisini Yaslıada’ya kapatanlara ve ardından ipe götürenlere ithafen yazdığı son mektubu okumuştum” diyerek mektubu okudu. Mektupta özetle şu ifadeler yer alıyordu: “Size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme bu kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz? Dirimizden korkmamalıydınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes’in ölüsü, ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun.”

Masanın altında birbirlerini tekmeliyorlar

Nazilli’de de konuşan Erdoğan, Ali Babacan’ın “Avrupa bize ‘Aferin’ diyecek lafına tepki göstererek “Size Batı ‘Aferin’ desin. Bize Ahmet, Mehmet, Ayşe’m ‘Evet’ diyecek. 14 Mayıs’ta Bay Bay Kemal ve arkadaşlarına bay bay diyor musunuz? Masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmeliyorlar” dedi.



