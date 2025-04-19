Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 220 kişilik kadrosu ve renkli repertuvarıyla ilk konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verecek. Cumhurbaşkanlığı tarafından geleneksel Türk müziğini yaşatmak ve geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek amacıyla geçen yıl çalışmalarına başlanan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, yaklaşık 1000 aday arasında yapılan yetenek taramaları sonucu 250 çocuğun seçilmesiyle ekim ayında kuruldu. 50 koordinatör, eğitmen ve pedagogun görev yaptığı projede, öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde her hafta sonu 2 tam gün eğitim alıyor. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Türkiye Yüzyılı'nın ilk orkestrası olma özelliği taşıyor. Orkestra şefliğini Prof. Burak Tüzün'ün, koro şefliğini Hülya Kazan'ın üstlendiği Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, ilk konserini 23 Nisan'da 222 kişilik kadrosuyla külliyesinde verecek. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Başdanışması Fecir Alptekin, "Güzel ve yerli eserlerin ağırlıklı olduğu bir repertuvar hazırlandı. Zaten orkestramızın, koromuzun kuruluş amacı da daha çok kendi milli müziğimizin, milli enstrümanlarımızın yaşatılmasıydı. Bu doğrultuda oluşan repertuvarla minicik çocuklarımız büyük heyecanlarıyla ilk kez sahnede olacaklar" dedi.