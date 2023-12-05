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Türkiye’de bir suikastın ciddi sonuçları olur

Türk istihbarat yetkilileri, Türkiye ve Katar’da yaşayan Hamas üyelerini hedef alacağını duyuran İsrail istihbaratını uyardı. AA’ya konuşan istihbarat yetkilileri, “Hiçbir servisin bu tür operasyonlarına müsaade edilmeyecek. Ciddi sonuçları olur” dedi.

04:00 - 5/12/2023 Tuesday
Güncelleme: 03:01 - 5/12/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in, Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planları yaptığını yazdı. Haberde, İsrail istihbarat birimlerinin Lübnan, Türkiye ve Katar'da Hamas üyelerini hedef alacağı iddia edildi. Türk istihbarat kaynakları, İsrail'in, Türkiye dahil Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerini hedef alacağına dair uluslararası basında yer alan haberlere ve İsrailli yetkililerin bu yöndeki açıklamalarına istinaden muhataplara gerekli uyarıların yapıldığını ve aksi yöndeki bir tutumun ciddi sonuçları olacağını bildirdi. Yetkililer, muhtelif istihbarat servislerinin daha önce de Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yasa dışı faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştığını anımsatarak, hiçbir servisin bu tür operasyonlarına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.


Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Ciddi sonuçları olur
Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Ciddi sonuçları olur

Amerikan Wall Street Journal gazetesi tarafından İsrail istihbarat birimlerinin Lübnan, Türkiye ve Katar'da Hamas üyelerini hedef alacağı iddia edildi. Amerikan basınında çıkan söz konusu iddialar sonrası Türkiye, İsrail istihbaratını net bir şekilde uyardı. Türk istihbarat kaynaklarının söz konusu iddialara ve İsrailli yetkililerin bu yöndeki açıklamalarına istinaden muhataplara gerekli uyarıların yapıldığını ve aksi yöndeki bir tutumun ciddi sonuçları olacağını bildirdi. İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan bir kayıtta, "Katar, Türkiye ve Lübnan dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Hamas liderlerini, yıllar sürse bile öldürmeye kararlı olduklarını" belirtmişti.


#Türkiye
#İsrail
#İstihbarat
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