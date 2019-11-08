Gündem Türkiyede eğitim alan ve başarıyla mezun olan yabancı öğrenciler Beştepede
EĞİTİM

Türkiye'de eğitim alan ve başarıyla mezun olan yabancı öğrenciler Beştepe'de

Türkiye'de üniversite eğitimini tamamlayarak ülkelerinde çeşitli mesleklerde başarılarıyla öne çıkan Türkiye mezunları YTB tarafından düzenlenen "Kapasite Geliştirme Eğitim Programı"nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, o gençleri Beştepe Külliyesi'nde ağırladı.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, YTB Başkanı Abdullah Eren ve YTB üyeleri Beştepe.
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, YTB Başkanı Abdullah Eren ve YTB üyeleri Beştepe.

Türkiye'de üniversite eğitimini tamamlayarak ülkelerinde bilim, sanat, kültür, ekonomi, siyaset ve daha pek çok alanda öne çıkan Türkiye mezunları bulundukları ülkelerde Türkiye Mezunları Dernekleri kurarak tek çatı altında buluşuyor.

Birçok ülkede kurulan Türkiye Mezunları Derneklerinin yetkilileri, kurumsal kapasitelerini artırmak üzere Ankara'da buluştu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından 4-8 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Türkiye Mezunları Kapasite Geliştirme Eğitim Programı"nda Türkiye Mezunları derneklerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve işbirliğinin güçlendirilmesi değerlendirildi.

Doğan katılımcılara Türkiye mezunlarının ülkeleri ve insanlık adına üstlendikleri sorumluluğu vurgulayan bir konuşma yaptı.

Programa katılan Türkiye Mezunları Dernekleri yetkilileri, YTB Başkanı Abdullah Eren ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni de ziyaret etti.

İnsanlık adına sorumluluğa vurgu yapıldı

Katılımcı mezunlar Cumhurbaşkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan ile bir araya geldi. Doğan katılımcılara Türkiye mezunlarının ülkeleri ve insanlık adına üstlendikleri sorumluluğu vurgulayan bir konuşma yaptı.

Her biri gönüllü elçi

Mezunlara hitap eden YTB Başkanı Abdullah Eren ise Türkiye Mezunlarının birer gönüllü elçi olduklarına dikkat çekerek, Türkiye ve kendi ülkeleri arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilere katkı sağladığının altını çizdi.

26 derneğe ulaşıldı hedef 29'a çıkarmak

2017 yılında "Yeniden Türkiye" başlığı ile çıkılan yolda bugün 26 derneğe ulaşıldığını, yıl sonuna kadar ise bu sayının 29'a çıkacağını belirten Eren, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan dernek sayısının artmasına yönelik aldığımız talimat çerçevesinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Uzmanlardan eğitim aldılar

4 Kasım'da başlayan ve dört gün süreyle gerçekleştirilen "Türkiye Mezunları Kapasite Geliştirme Eğitim Programı"nda "STK'larda Kurumsal Yapı ve Organizasyon, STK'larda Savunuculuk, İletişim ve Yeni Medya" gibi konularda uzman akademisyenler tarafından eğitimler verildi.

Programda, 2020 yılında uygulanmak üzere "Mezun Ağı Geliştirme Destek Programı" ile "Kurumsal Görünürlük ve İletişim Destek Programı" ilan edildi. Böylece Türkiye Mezunları Dernekleri'nin daha güçlü ve etkin bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

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