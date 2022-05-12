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İSTANBUL

Türkiye'de illerin fert geliri belli oldu

Türkiye’de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2021 yılında 37 bin 400 TL iken, gelirin en yüksek olduğu bölge 51 bin 765 TL ile TR10 (İstanbul) olarak açıklandı.

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Haber Merkezi İHA
Türkiyede illerin fert geliri belli oldu​
Arşiv.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları’nı paylaştı. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2021 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı olan 2020 yılını referans almaktadır. Gelir hesaplamalarında; hanehalkı gelirleri, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülmektedir.

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2021 yılında 37 bin 400 TL iken, İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge 51 bin 765 TL ile TR10 (İstanbul) bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 47 bin 595 TL ile TR31 (İzmir) bölgesi ve 46 bin 516 TL ile TR51 (Ankara) bölgesi izledi. En düşük yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise 18 bin 278 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti.

Gelir eşitsizliği en az TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesinde oldu

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanmakta ve oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalmaktadır.
Son yapılan araştırma sonuçlarına göre P80/P20 oranı Türkiye’de 7,6 iken, bu değerin en düşük olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri; 4,1 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), 4,3 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) oldu.
P80/P20 oranının en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri ise 8,2 ile TR10 (İstanbul), 7,7 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ve 7,2 ile TR62 (Adana, Mersin) oldu.

Göreli yoksulluk oranı en düşük TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesinde gerçekleşti

İBBS 2. Düzey bölgelerinin herbiri için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’sine göre hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; yüzde 14,4 ile TR62 (Adana, Mersin), yüzde 13,7 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ve TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu.
Göreli yoksulluk oranı en düşük olan İBBS 2. Düzey bölgeleri ise yüzde 2,2 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), yüzde 6,5 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) ve yüzde 7,7 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) olarak hesaplandı.

Bakan Nebati sektör temsilcileriyle bir araya geliyor
EKONOMİ
Bakan Nebati sektör temsilcileriyle bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti: Yüzde 40'ı aşacak
FOTOĞRAF 22
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​Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası verdiği 'asgari ücret' müjdesini Haber7'ye değerlendirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası temmuz ayında yapılacak maaş zamlarıyla ilgili açıklaması hem memur hem emekli hem de asgari ücretli çalışanları heyecanlandırdı.
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\"ZAM YÜZDE 40'I AŞACAK\"<br><br>Maaş zamları ile ilgili milyonların merak ettiği zam hesaplamasını yapan Özgür Kaya, mayıs ve haziran enflasyon rakamlarının beklentilere paralel gelmesiyle zam oranının yüzde 40'ı aşacağını vurguladı.
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\"OCAK AYINDA HEM MEMUR HEM EMEKLİLERE CİDDİ ARTIŞ YAPILDI\"<br><br>Ocak ayında hem memur hem de emekli vatandaşların maaşlarına ciddi bir artış yapıldığını söyledi.
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Kaya, \"Ancak aradan geçen 4 aylık sürede enflasyonda meydana gelen ciddi bir artış sonrası verilen zamlar eridi.\" diye konuştu.
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İşte Kaya'nın açıklamaları;<br><br>Temmuz ayında yılın birinci 6 aylık dönemine ilişkin enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandıktan sonra tablo daha netleşecek.
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TEMMUZDA ZAM YÜZDE 40'I AŞACAK<br><br>İlk önce yılın 4 ayına bakacak olursak, en son Nisan aynı enflasyonu açıklandı ve yüzde 7,25 oldu. Toplamda ise yüzde 31,7’ye gelmiş olduk. Önümüzde 2 aylık enflasyon daha var.
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Bu kalan 2 aylık enflasyonda yüzde 7 seviyelerinde gelirse Temmuz ayında otomatik olarak yüzde 40 ile yüzde 43 arasında bir zam meydana çıkmış olacak.
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Memurlar, memur emeklileri, iş ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 40’ı aşan bir zam alacak. Fakat burada bir noktayı ayırmak gerekiyor. Memur ve memur emeklilerinde bir toplu sözleşme şartı var.
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Bu toplu sözleşmeden doğan yüzde 7’lik zamları şu an ceplerinde. Bunun üzerine enflasyon farkına bakılacak ve üzerine eklenecek.
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\"EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYI 5 BİN 649 TL\"<br><br>4 aylık enflasyon farkı ve yüzde 7’lik toplu sözleşme zammına göre en düşük memur maaşı 8,467 TL olacak (Mayıs ve Haziran enflasyon farkı hariç) En düşük memur emeklisi maaşı ise 5,649 TL olacak.
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\"2000 ÖNCESİ EMEKLİLERİN MAAŞI 4 BİN 335 TL OLACAK\"<br><br>2000 yılı öncesi SGK emeklilerinin maaşı ise 4,335 TL’ye çıkarken Bağ-Kur emeklilerini maaşı 3,292 TL’ye çıkacak.
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Kaya, hükümette gelen açıklamalara bakıldığında enflasyon rakının üzerine bir de refah payı zammı yapılabileceğini söyledi.
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Kaya, yılbaşında yüzde 2,5’luk bir refah payı zammı görmüştük, muhtemelen Temmuz ayında da bu şekilde bir zam gelecek dedi.
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ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDAKİ MAAŞ ZAMMI DETAYI<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin’in açıklamalarındaki önemli bir noktaya dikkat çeken Kaya, açıklamalarda “işçilerden” söz edildi, işçilerden kasıt asgari ücretli çalışanlar demektir.
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Temmuz ayında asgari ücrete yeni bir zam gelirse şaşırmamak lazım dedi.
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MÜJDEYİ ERDOĞAN VERMİŞTİ<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamlara ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:
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\"TEMMUZDA ALIM GÜCÜNÜ BİRAZ DAHA ARTIRACAĞIZ\"<br><br>\"İnşallah bugünkü ve bundan sonraki tüm sınamaları da 85 milyon hep birlikte aşarak bizden sonraki nesillere hak ettikleri Türkiye'ye bırakacağız.
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Hedeflerimize ulaşmakta bir el uzatımı mesafe kalmışken hayat pahalılığı ile vatandaşlarımızın zor günler geçirdiğini biliyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücündeki düşüşün farkındayız.
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Yılbaşında asgari ücretten işçi, memur, emekli maaşlarına kadar geniş alanda ciddi artışlar yaptık. Temmuz ayında enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle alım gücünü daha da iyileştireceğiz.
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Sadece geçtiğimiz ay milletimizin farklı kesimlerine sağladığımız sosyal desteklerin tamamı 5,3 milyar liradır.\"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti: Yüzde 40'ı aşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamada, temmuz ayında maaşlara yeni bir iyileştirme yapılacağının sinyalini verdi. Konuya ilişkin Haber7'ye değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, önümüzdeki iki ayın enflasyon rakamlarının bugüne kadar açıklananlarla paralel olması durumunda, temmuz ayında memur ve emeklilere zam oranının yüzde 40'ı aşacağını belirtti. Peki SSK emekli zammı 2022 ne kadar olacak? Temmuzda memurlara yüzde kaç zam yapılacak? İşte detaylar...
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