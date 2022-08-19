Gündem Resmi Gazetede yayımlandı Kamu binalarının güçlendirilmesine yönelik projeye 750 bin dolar hibe sağlandı
ANKARA

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu binalarının güçlendirilmesine yönelik projeye 750 bin dolar hibe sağlandı

Küresel Afet Risk Azaltma ve İyileştirme Fonu'ndan, Kamu Binalarında Sismik Dayanıklılık ve Enerji Verimliliği Projesi'nin teknik yardım bileşeninde kullanılmak üzere Dünya Bankası aracılığıyla 750 bin dolar hibe sağlandı.

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Haber Merkezi AA
Türkiyede kamu binalarının güçlendirilmesine yönelik projeye 750 bin dolar hibe sağlandı
Arşiv.

Kamu Binalarında Sismik Dayanıklılık ve Enerji Verimliliği Projesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kullanılmak üzere Dünya Bankasından 219,4 milyon avro tutarında kredi temin edilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası arasındaki kredi anlaşması, 7 Eylül 2021'de imzalanmış ve 10 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Projenin teknik yardım bileşeninde kullanılmak üzere Küresel Afet Risk Azaltma ve İyileştirme Fonu'ndan (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery- GFDRR) Dünya Bankası aracılığıyla 750 bin dolar tutarında hibe sağlandı. Hibeye ilişkin anlaşma da Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası yetkilileri tarafından 16 Mayıs 2022 tarihinde imzalandı.

Hibenin, Kamu Binalarında Sismik Dayanıklılık ve Enerji Verimliliği Projesi kapsamında, binaların güçlendirilmesi için yenilikçi mühendislik yaklaşımlarının belirlenmesi, yenilikçi mühendislik yaklaşımları üzerine eğitim ve kapasite geliştirilmesi ve binaların mühendislik değerlendirmeleri için en iyi küresel uygulamaların araştırılması amacıyla kullanılması öngörülüyor.

Yiğitler’in yaşam kalitesi dönüşümlü yükselecek
GÜNDEM
Yiğitler’in yaşam kalitesi dönüşümlü yükselecek

23 yıldır dinmeyen acı: Hayatını kaybeden 2 bin 504 kişi Yalova’da anıldı
FOTOĞRAF 21
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Yalova’da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 23. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.
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Marmara Depremi’nin en çok etkilediği kentlerden biri olan Yalova’da felaketin 23. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.
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2 bin 504 kişinin hayatını hayatını kaybettiği deprem anma programı sessiz yürüyüşle başladı.
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Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri, protokol ve vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan bir yürüyüş gerçekleştirdi.
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Sonrasında Yalova Belediyesi tarafından bir anma programı düzenlendi.
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Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokları karanfillerle donattı.
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Yalova Müftülüğü görevlileri ise Kuran-ı Kerim ve ilahiler okudu. Saatler depremin meydana geldiği 03.02’yi gösterdiğinde ise depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.
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Anma programına katılanlara Yalova Belediyesi tarafından çorba ve helva ikramında bulunuldu.
Title
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı
Title
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı
Title
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı
Title
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı
Title
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı
Title
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı
Title
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı
Title
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı
Title
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı
Title
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı
Title
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı
Title
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Yalova’da anıldı
Title
23 yıldır dinmeyen acı: Hayatını kaybeden 2 bin 504 kişi Yalova’da anıldı
Yalova'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokları karanfillerle donattı.
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