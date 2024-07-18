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Türkiye'de karışıklık çıkartmak için talimat almışlar: MİT'in PKK operasyonunun detayları ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında yönelik İstanbul'da düzenlediği, "Halil" kod adlı Sadık Topaloğlu ile Mehmet Savaş'ın tutuklandığı operasyonun detaylarına ulaşıldı. PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında oldukları belirlenen "Halil" kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş'ın Türkiye'de propaganda yaparak karışıklık çıkartmak için talimat aldıklarını ortaya çıktı. Topaloğlu'nun PKK'nın sözde basın komitesi kontrolünde olan NLP Stratejik Politikalar Araştırmalar Merkezi kurucularından olan ağabeyi Osman Topaloğlu'yla irtibatta olduğunu belirlendi.

15:41 - 18/07/2024 Perşembe
AA
Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş
Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş

Ekiplerce yürütülen ortak çalışmada, örgütün sözde istihbarat yapılanması için İstanbul'da faaliyet yaptıkları belirlenen "Halil" kod adlı Topaloğlu ve Savaş isimli şüpheliler takibe alındı.


Topaloğlu'nun illegal yollarla Irak'taki Kandil'e geçerek istihbarat ve kadro eğitimi alıp, örgütün sözde sorumlularından "Cuma" kod adlı Cemil Bayık'la görüştüğünü belirleyen ekipler, zanlının örgütün sorumlularından Mustafa Karasu tarafından Türkiye'de görevlendirildiğini tespit etti.


Şüpheli Topaloğlu'nun PKK'nın sözde basın komitesi kontrolündeki NLP Stratejik Politikalar Araştırmalar Merkezi kurucularından, ağabeyi Osman Topaloğlu'yla irtibatta olduğunu saptayan ekipler, zanlının aldığı talimatla paravan şirket kurduğunu, Savaş üzerinden Suriye'deki örgüt mensuplarına malzeme sağladıklarını ortaya çıkardı.


Karışıklık çıkarma talimatı almışlar


Çalışmalarını titizlikle yürüten MİT ile İstanbul'daki terör polisi, şüphelilerin örgütün sözde sorumlularından talimatlarla hareket ettiklerini belirledi.


Zanlıların Türkiye içerisinde propaganda yapıp, karışıklık çıkartmak amaçlı talimat aldıklarını ortaya çıkaran ekipler aynı zamanda etki ajanlığı faaliyetleri kapsamında ülke genelinde yasal basın açıklaması ile yürüyüş tarzı eylemlerle karışıklık çıkarmaya çalıştıklarını tespit etti.


MİT'in takibini yaptığı, polis ekiplerinin destek verdiği çalışmanın tamamlanmasının ardından Fatih'te belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.




#İstanbul
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#PKK terör örgütü
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