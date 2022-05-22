Gündem Sağlık Bakanlığı duyurdu Türkiyede maymun çiçeği vakası görüldü mü?
ANKARA

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü mü?

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ülkemizde bugüne kadar maymun çiçeği vakası görülmemiştir" denildi.

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Türkiyede maymun çiçeği görüldü mü? Maymun çiçeği virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır?
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Dünya çiçek virüsünün bir türü olan "maymun çiçeği" hastalığını konuşuyor. Afrika kökenli virüs dünyada yayılıyor. İlk vakanın 7 Mayıs'ta görüldüğü İngiltere'nin ardından Maymun Çiçeği virüsü ABD, Kanada, İspanya, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, Avustralya, İsrail'in ardından İsviçre'de de görüldü.

AVRUPA'DA VAKA SAYISI 100'Ü AŞTI

Avrupa'da toplam vaka sayısı 100'ü aşarken, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Açıklamada, Türkiye'de bugüne kadar 'maymun çiçeği' vakası görülmediği aktarıldı.

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SAĞLIK BAKANLIĞINDAN İL AÇIKLAMA

Konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Monkeypox, kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Ortopoksvirüs ailesine ait olan maymun çiçeği virüsünden kaynaklanır. İnsan vakalarının çoğu, hastalığın endemik olduğu Orta ve Batı Afrika'da görülmüştür. Monkeypox, temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla damlacık maruziyeti ile bulaşabilir. Hastalık genellikle kendi kendini sınırlar ve semptomlar genellikle 14 ila 21 gün içinde kendiliğinden düzelir.

Monkeypox hastalığı ile ilgili gelişmeler Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve önleme Merkezi(ECDC) bildirimleri ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında diğer ülkelerin uluslararası odak noktaları ile bilgi alışverişinde bulunularak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde bugüne kadar vaka görülmemiştir"

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