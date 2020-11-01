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Gündem Türkiyede tsunami olur mu İzmir depremi sonrası tekrar bir tsunami tehlikesi var mı? Marmara Denizinde tsunami tehlikesi var mı?
İSTANBUL İZMİR

Türkiye'de tsunami olur mu: İzmir depremi sonrası tekrar bir tsunami tehlikesi var mı? Marmara Denizi'nde tsunami tehlikesi var mı?

Geçtiğimiz cuma günü İzmir'de yaşanan deprem daha önce hiç gündemimizde olmayan bir konuyu daha ortaya çıkardı: Tsunami. Türkiye'deki depremlerde tsunami oluyor mu? İzmir depremi sonrası tsunami tehlikesi devam ediyor mu? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deprem sonrası Seferihisar'da deniz taştı.
Deprem sonrası Seferihisar'da deniz taştı.

İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremden sonra Seferihisar ilçesinde deprem sonrası denizin taşmasıyla ile birlikte Türkiye yeni bir gerçek ile daha yüzleşti.

Marmara Denizi'nde tsunami olur mu?

İzmir'de denizin yükselmesi ile birlikte birçok kişi İstanbul konusunda da kaygılarını dile getirdi.

İHA
İzmir'deki tsunami sonrası kayıklar kıyıya çekildi.

Tsunami şoku geçmedi
GÜNDEM
Tsunami şoku geçmedi
  • Vatandaşların en çok merak ettiği olası bir İstanbul depreminde Marmara Denizi'nde tsunami olur mu sorusuna bir yer bilimci olan Cenk Yaltırak, Twitter adlı sosyal medya platformundan şu şekilde cevap verdi:

Hayatını kaybeden Beril'in tavşanı 'ponpon' enkaz altından kurtarıldı
OYNAT 00:27
Hayatını kaybeden Beril'in tavşanı 'ponpon' enkaz altından kurtarıldı
İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaza dönüşen Rıza Bey Apartmanı'nda Beril Gidiş'in evlerinde beslediği 'Ponpon' isimli tavşan bulundu. Canlı olarak çıkarılan minik tavşan, Beril'in teyzesi Demet Gidiş'e teslim edildi. Beril'in ise cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.


Marmara Denizi'nde küçük de olsa bir tsunami olması ihtimali varken bunun şiddetinin ise çok yüksek olmayacağı öngörülüyor.

İzmir depremi sonrası tsunami tehlikesi devam ediyor mu?

Seferihisar'da yaşananlardan sonra kıyıdaki vatandaşların tsunami korkusu artarken bu konuda uzmanların görüşü ise artçı depremlerde bir tsunami ihtimalinin olmadığı yönünde.

Seferihisar’da deniz çekildi
FOTOĞRAF 10
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Seferihisar Sığacık'ta sabah saatlerinde gel-git başladığı görülürken, suyun dibinde bulunan otlar ve yosunlar suyun yüzeyine çıktı.
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Denizdeki hareketlilik devam ederken, şaşkınlık yaşayan vatandaşlar da o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
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Seferihisar’da deniz çekildi
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Seferihisar’da deniz çekildi
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Seferihisar’da deniz çekildi
Title
Seferihisar’da deniz çekildi
Title
Seferihisar’da deniz çekildi
Title
Seferihisar’da deniz çekildi
Title
Seferihisar’da deniz çekildi
Title
Seferihisar’da deniz çekildi
Seferihisar’da deniz çekildi
İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından, deniz suyunun taştığı Sığacık'ta, bugün denizin çekildiği görüldü.


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