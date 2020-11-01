Türkiye'de tsunami olur mu: İzmir depremi sonrası tekrar bir tsunami tehlikesi var mı? Marmara Denizi'nde tsunami tehlikesi var mı?

İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremden sonra Seferihisar ilçesinde deprem sonrası denizin taşmasıyla ile birlikte Türkiye yeni bir gerçek ile daha yüzleşti.

Marmara Denizi'nde tsunami olur mu?

İzmir'de denizin yükselmesi ile birlikte birçok kişi İstanbul konusunda da kaygılarını dile getirdi.

İHA İzmir'deki tsunami sonrası kayıklar kıyıya çekildi.

GÜNDEM Tsunami şoku geçmedi

Vatandaşların en çok merak ettiği olası bir İstanbul depreminde Marmara Denizi'nde tsunami olur mu sorusuna bir yer bilimci olan Cenk Yaltırak, Twitter adlı sosyal medya platformundan şu şekilde cevap verdi:

Bazı depremlerde neden tsunami oluşur, bazılarında oluşmaz? Marmara'da tsunami olabilir mi?



Depremden sonra tsunami oluşması için fayın düşeyde hareket etmesi gerekir. Bu durumda su kütlesi, yer değiştiren su miktarı kadar ilk dalgayı oluşturduktan sonra karaya doğru ilerler+ — Cenk YALTIRAK (@CYaltirak) October 30, 2020

OYNAT 00:27 Hayatını kaybeden Beril'in tavşanı 'ponpon' enkaz altından kurtarıldı İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaza dönüşen Rıza Bey Apartmanı'nda Beril Gidiş'in evlerinde beslediği 'Ponpon' isimli tavşan bulundu. Canlı olarak çıkarılan minik tavşan, Beril'in teyzesi Demet Gidiş'e teslim edildi. Beril'in ise cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. BiP'te paylaş

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Marmara Denizi'nde küçük de olsa bir tsunami olması ihtimali varken bunun şiddetinin ise çok yüksek olmayacağı öngörülüyor.

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İzmir depremi sonrası tsunami tehlikesi devam ediyor mu?

Seferihisar'da yaşananlardan sonra kıyıdaki vatandaşların tsunami korkusu artarken bu konuda uzmanların görüşü ise artçı depremlerde bir tsunami ihtimalinin olmadığı yönünde.