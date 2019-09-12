Türkiye'den 2 üniversite listeye girdi

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinde Türkiye'den Çankaya ve Sabancı üniversiteleri var

İngiltere'de yüksek öğrenimle ilgili yayımlanan Times Higher Education (THE) dergisinin, "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" listesinde ilk 500'e Türkiye'den Çankaya ve Sabancı üniversiteleri girdi. THE'nin 2020 yılını göz önüne alarak yaptığı listede ilk 600'ün içine Bilkent, Hacettepe, Koç; ilk 800'ün içine ise Boğaziçi, İTÜ ve ODTÜ girdi.

Sıralamada öğretim kurumlarının bilimsel araştırmalarını, uluslararası çalışma ve konumlarını, gelirlerindeki artışları ve listede geçen yıl bulunduğu sıralama gibi 13 unsuru göz önüne alınıyor.

2019 listesinde Sabancı Üniversitesi ve Koç Üniversitesi ilk 500 içinde yer almıştı. Türkiye'nin listede değerlendirmeye tabi tutulan toplamda 34 üniversitesi var.

Oxford zirvede

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi, dört yıldır listede dünyanın en iyi üniversitesi olarak ilk sıradaki yerini koruyor. Oxford Üniversitesi'ni ikinci sırada ABD'den California Institute of Technology, üçüncü sırada İngiltere'den Cambridge Üniversitesi izliyor.