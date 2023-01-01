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Türkiye'den ABD'nin skandal 'çocuk asker' raporuna çok sert tepki: Esefle kınıyoruz gerekli cevap verilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye'nin 'çocuk asker' kullandığını öne sürdü. Dışişleri Bakanlığından skandal rapora ilişkin yapılan açıklamada, "Çocukların silah altına alınması konusunda atfedilen iddiaları reddediyoruz. Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir." denildi. ABD'nin çocukları kaçırarak silah altına alan terör örgütlerini beslediğinin vurgulandığı metinde, "Türkiye’ye böylesi bir karalamada bulunmadan önce, bu gerçekle yüzleşmesi beklenirdi." ifadeleri yer aldı.

00:51 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
ABD'nin "Çocuk asker kullanan ülkeler" raporuna Dışişleri'nden sert tepki.

ABD'nin "Çocuk asker kullanan ülkeler" raporuna Dışişleri'nden sert tepki.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 'İnsan Ticareti' raporunda yer alan "Çocuk asker kullanan ülkeler" listesinde Türkiye'ye de yer verilmesini yazılı bir açıklamayla reddetti.

"İftiralara karşı gerekli cevap verilecek"

Skandal rapora ilişkin yapılan yazılı açıklamada,
"Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir."
denildi.
ABD'nin çocukları kaçırarak silah altına alan terör örgütlerini beslediğinin vurgulandığı metinde,
"Türkiye’ye böylesi bir karalamada bulunmadan önce, bu gerçekle yüzleşmesi beklenirdi."
ifadeleri yer aldı.

"Çocukların silah altına alınması konusunda atfedilen iddiaları reddediyoruz"

Açıklamanın tamamı şöyle:

"ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu içinde yapılan bir güncellemeyle, “Çocuk Asker Kullanımının Engellenmesi Yasası” çerçevesinde, çocuk asker kullanan ülkelerin listesinde ülkemize de yer verilerek, Türkiye’nin insan ticaretinin önlenmesi konusundaki kaydadeğer çabalarının
gözardı edilmesi esefle karşılanmıştır.
Türkiye, insan ticareti suçunun önlenmesi, suçluların cezalandırılması ve suç mağdurlarının korunması için her türlü çabayı göstermekte; bu çerçevede, ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir.
Öte yandan, raporda insan hakları konusunun bir kez daha siyasileştirildiği görülmektedir. Ç
ocuk haklarının korunmasına ilişkin BM bünyesinde kabul edilenler dahil başlıca uluslararası düzenlemelere taraf olan ve bunları itinayla uygulayan ülkemize çocukların silah altına alınması konusunda atfedilen iddiaları reddediyoruz.
Suriye ve Irak’taki terör eylemlerinde çocukları zorla silah altına alan PKK/YPG terör örgütüne askeri ve mali destek sağlayan ABD’nin,
Türkiye’ye böylesi bir karalamada bulunmadan önce, bu gerçekle yüzleşmesi beklenirdi. Bu durum, ABD makamlarının kararlarını dayandırdığı bilgi kaynaklarının objektifliği konusunda ciddi soru işaretleri yaratmaktadır. Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir.
Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Güçleri”nin Suriye’de çocukların zorla silah altına alınması, kaçırılması, özgürlükten mahrum bırakılması, okulların askeri amaçlarla kullanılması gibi birçok ağır suç işlediği, son olarak BM Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu’nun 12 Eylül 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan raporunda kayıt altına alınmıştır.
Öte yandan, bu terör örgütünün bölgedeki Arap çoğunluğa karşı baskıcı uygulamalarının ve işlediği suçların son örneği Deyr-Ez Zor’da yaşanmıştır.
Keza, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Irak’a dair 2022 yılı Dini Özgürlükler Raporunda, PKK’nın yüzlerce Ezidi çocuğu zorla silah altına alma ve ideolojik beyin yıkama amacıyla kaçırdığı, bizatihi Sincar’daki Ezidi toplumuna atfen ortaya konmaktadır. Bölücü terör örgütünün baskıcı uygulama ve ağır suçlarının mercek altına alınmasının
ABD’nin temel sorumluluklarından olduğunu da bu vesileyle hatırlatmak isteriz.

Türkiye, taraf olduğu bölgesel ve uluslararası sözleşmelere bağlı olarak, insan ticareti suçunu önlemek için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da çabalarını kararlılıkla sürdürecektir."






#Dışişleri Bakanlığı
#ABD
#Türkiye
#Çocuk Asker
44 dakika önce
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