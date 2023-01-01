Türkiye'den ABD'nin skandal 'çocuk asker' raporuna çok sert tepki: Esefle kınıyoruz gerekli cevap verilecek

ABD'nin "Çocuk asker kullanan ülkeler" raporuna Dışişleri'nden sert tepki.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 'İnsan Ticareti' raporunda yer alan "Çocuk asker kullanan ülkeler" listesinde Türkiye'ye de yer verilmesini yazılı bir açıklamayla reddetti.
"İftiralara karşı gerekli cevap verilecek"
"Çocukların silah altına alınması konusunda atfedilen iddiaları reddediyoruz"
Açıklamanın tamamı şöyle:
Türkiye, taraf olduğu bölgesel ve uluslararası sözleşmelere bağlı olarak, insan ticareti suçunu önlemek için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da çabalarını kararlılıkla sürdürecektir."