Türkiye'den ABD'nin skandal 'çocuk asker' raporuna çok sert tepki: Esefle kınıyoruz gerekli cevap verilecek

Türkiye, insan ticareti suçunun önlenmesi, suçluların cezalandırılması ve suç mağdurlarının korunması için her türlü çabayı göstermekte; bu çerçevede, ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir.