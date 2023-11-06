Türkiye'den ABD'ye diplomatik tokat: Blinken'ı karşılama heyetinde dikkat çeken detay

Blinken’i taşıyan uçak gece saatlerine Esenboğa Havalimanına iniş yaparken, Türkiye'den hiçbir üst düzey yetkilinin Blinken'ı karşılamaya gitmemesi ve apronun ışıklarının kapalı olması dikkat çekti. Türkiye, bir Amerikan yetkilisini ilk defa Dışişleri Bakanı olmadan veya bir Türk üst düzey yetkili olmadan karşıladı.