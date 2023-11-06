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Türkiye'ye gelen Blinken'a 'Ebu Ubeyde' sürprizi

'Yahudiyim' çıkışıyla tepki çeken İsrail destekçisi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara’ya geldi. Türkiye'nin, Blinken'ı üst düzey bir yetkili olmadan karşılaması ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Blinken'in yol güzergahına Hamas'a bağlı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin fotoğrafları asıldı.

08:39 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 10:36 - 6/11/2023 Pazartesi
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Antony Blinken Ankara'da

Antony Blinken Ankara'da

ABD Dışişleri Bakanı
Antony Blinken
, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile siyasi temaslarda bulunmak için Ankara’ya geldi.




Türkiye Blinken'ı karşılamak üzere üst düzey yetkili göndermedi


Blinken’i taşıyan uçak gece saatlerine Esenboğa Havalimanına iniş yaparken, Türkiye'den hiçbir üst düzey yetkilinin Blinken'ı karşılamaya gitmemesi ve apronun ışıklarının kapalı olması dikkat çekti. Türkiye, bir Amerikan yetkilisini ilk defa Dışişleri Bakanı olmadan veya bir Türk üst düzey yetkili olmadan karşıladı.


Blinken'ı karşılama heyetinde, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı yer aldı.



Yol güzergahına Ebu Ubeyde'nin fotoğrafları asıldı


Öte yandan Blinken'ın Ankara'da Hakan Fidan ile görüşme yapacağı bölgeye gitmek üzere belirlenen güzergahında yer alan bir köprünün üzerine vatandaşlar tarafından Hamas'a bağlı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü
Ebu Ubeyde
'nin fotoğrafının yer aldığı afişler ve
'bebek katili Blinken'
pankartı asıldı.



#Antony Blinken
#Ankara
#ABD
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