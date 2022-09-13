Gündem Türkiyeden Azerbaycana koşulsuz destek Öz kardeşlerimizin yanındayız
ANKARA

Türkiye'den Azerbaycan'a koşulsuz destek: Öz kardeşlerimizin yanındayız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Türkiyeden Azerbaycana koşulsuz destek: Öz kardeşlerimizin yanındayız
MSB'den Azerbaycan halkına başsağlığı mesajı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmayla ilgili açıklama yapıldı.

"Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusundaki kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabır dileriz. Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız."

Azerbaycan: 50 askerimiz şehit oldu
DÜNYA
Azerbaycan: 50 askerimiz şehit oldu

Azerbaycan’dan BM’ye mektup: Ermenistan'ı durdurun
DÜNYA
Azerbaycan’dan BM’ye mektup: Ermenistan'ı durdurun

Azerbaycan'dan sert karşılık görünce AB'ye sığındı: Paşinyan'dan dikkat çeken görüşme
DÜNYA
Azerbaycan'dan sert karşılık görünce AB'ye sığındı: Paşinyan'dan dikkat çeken görüşme

Azerbaycan: Yalnızca düşmanın atış noktalarını hedef alıyoruz
DÜNYA
Azerbaycan: Yalnızca düşmanın atış noktalarını hedef alıyoruz

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Karşı önlemler lokal nitelikte ve askeri hedeflere yönelik
DÜNYA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Karşı önlemler lokal nitelikte ve askeri hedeflere yönelik

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar başladı
DÜNYA
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar başladı
Annesinin kafasını kesiptencereye koymuştu

Annesinin kafasını kesip
tencereye koymuştu

​'Akıl sağlığı yerinde değildir' raporu verildi.
Türk güreş tarihine geçti

Türk güreş tarihine geçti

Milli güreşçimiz ​Rıza Kayaalp, 5. kez dünya şampiyonu oldu.
TOKİ Başkanı bütün detayları anlattı: Yerine getirmediğimiz tek bir proje yok

​İşte projenin yapılacağı ilçeler.

​Bebeğinin mamasına zehir katan baba 'Mağdurum' dedi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların merakla beklediği detayları açıklıyor.

​Kemal Kılıçdaroğlu yine karıştırdı

​İBB Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi.

​Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında konuştu

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.