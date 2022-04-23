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Gündem Türkiyeden Bosna Hersekteki deprem nedeniyle taziye mesajı
ANKARA

Türkiye'den Bosna Hersek'teki deprem nedeniyle taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

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Haber Merkezi AA
Türkiyeden Bosna Hersekteki deprem nedeniyle taziye mesajı
Bosna Hersek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bosna Hersek'in Stolac şehrinde gece 5,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği ve maddi zarar oluştuğunun derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

"Dost ve kardeş Bosna-Hersek halkının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verilen açıklamada, felaket zamanlarında uluslararası iş birliğinin öneminin bilinciyle Türkiye'nin Bosna Hersek halkına her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunun bildirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Türkiye her zaman Bosna Hersek halkının yanında olmaya devam edecektir" ifadesi kullanıldı.

Stolac Devlet Hastanesince yapılan açıklamada, 5,7 büyüklüğündeki depremde Stolac'da 3 kişinin yaralandığı kaydedilmişti. Mostar Doktor Safet Mujic Kanton Hastanesince yapılan açıklamada ise depremde 1994 doğumlu bir kişinin vefat ettiği açıklanmıştı.

Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem
DÜNYA
Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem
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