Türkiye'den deprem felaketini yaşayan Fas'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı
Kuzey Afrika ülkesi Fas, 7.0 büyüklüğünde deprem ile sallandı.
Yaşanan felaket nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e, yaralıların sayısı 2 bin 501'e yükseldi. Depremden etkilenen Marakeş'e bağlı Talat n'Yaaqoub kasabasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Fas yaralarını sarmaya devam ederken, Türkiye hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunulurken; Türkiye'nin Libya’ya her türlü desteği sağlamaya hazır olduğu da ifade edildi.
"Türkiye her türlü desteği sağlamaya hazır"
"Libya’yı dünden (10 Eylül) bu yana etkisi altına alan ve ülkenin özellikle doğu kıyılarını vuran Daniel kasırgası nedeniyle çok sayıda Libyalı kardeşimizin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Dost ve kardeş Libya halkına ve Libya’ya başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu doğal afet karşısında da kardeş Libya’ya her türlü desteği sağlamaya hazırdır."