Gündem Türkiyeden Fransaya basın özgürlüğü ve orantısız güç tepkisi
ANKARA

Türkiye'den Fransa'ya 'basın özgürlüğü ve orantısız güç' tepkisi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, NATO müttefiki Fransa'nın istikrar ve güvenliğinin, Avrupa'nın istikrar ve güvenliği bakımından arz ettiği önemi dikkate aldığı belirtildi. Açıklamada, "Türkiye, dün Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan olayları ve bilhassa güvenlik güçlerince orantısız güç kullanılmasını endişeyle karşılamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Haber Merkezi AA
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Fransız polisleri göstericilere sis bombalarıyla müdahele ediyor

Dışişleri Bakanlığınca, "Türkiye, Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan olayları ve bilhassa güvenlik güçlerince orantısız güç kullanılmasını, endişeyle karşılamaktadır." açıklamasında bulunuldu.

Gösterilerin gelecek dönemde de devam etme ihtimali bulunduğunun altı çizilen açıklamada, Fransız hükümetine, Avrupa ve evrensel insan hakları normlarına uygun hareket etme çağrısında bulunuldu.

Fransa'da 'basın özgürlüğü'
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Fransa'da 'basın özgürlüğü'
halkı bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız grevde. Gösteriler sırasında görüntü alan gazetecinin gözaltına alınma anı da kameralara yansıdı.


Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Fransız resmi makamlarının, bu konuda herhangi bir özür açıklaması yapmamış olmalarının da durumun vahametini artırdığına dikkat çekildi.

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