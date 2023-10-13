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Türkiye'den Gazze'ye ilk insani yardım

Türkiye, Gazze'ye gıda kolileri ve acil sağlık malzemelerinden oluşan insani yardım malzemesi gönderdi. Askeri uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştı. Malzemeler Mısır'dan, Gazze'ye götürülecek.

Seren Som
10:41 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Türkiye, Gazze'ye yardım malzemesi olarak gıda kolileri ve acil sağlık malzemeleri gönderdi.

Türkiye, Gazze'ye yardım malzemesi olarak gıda kolileri ve acil sağlık malzemeleri gönderdi.

Gazze'ye insani yardım malzemeleri taşıyan Türk askeri uçakları yola çıktı.

AFAD ve Kızılay koordinesinde hazırlanan yardımlar Mısır'a ulaştı.

El-Ariş Havalimanına inen yardımlar tırlara yüklenerek Mısır'ın Refah kapısına gönderilecek.

Daha sonra Gazze'ye ulaştırılacak.

'Yerimizi aldık'

Kızılay tarafından yapılan açıklamada da, "Gazze için sizlerin desteğiyle temin edilen yardım malzemelerinin yüklemesi tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı ve AFAD iş birliğiyle yardımlarınızı ulaştırmak için hareket edecek askeri uçakta yerimizi aldık" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Mısır'a gidecek, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüşecek.

Görüşmelerde çözüm başlıkları masada olacak. Yardım uçağının bugün yola çıkması önem teşkil ediyor.

Türkiye, rehineler için de devrede ve görüşmeler sürüyor.


İkinci Nakba mı olacak?: İşgalci İsrail Gazze sakinlerine mühlet verdi
İkinci Nakba mı olacak?: İşgalci İsrail Gazze sakinlerine mühlet verdi

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 7'nci gününde. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, saldırıların genişleyeceği mesajını verdi. İsrail Gazze'ye toplam ağırlığı 4 bin ton olan yaklaşık 6 bin bomba atıldığını açıkladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'nın açıldığını duyurdu. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı bin 537 oldu. "Gazze şehri askeri operasyonların yürütüldüğü bir bölge. Önümüzdeki günlerde önemli operasyonlar yapılacak. İkinci bir duyuruya kadar bölge sakinleri Gazze'ye dönemeyecek" denildi. Ayrıca Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi. Askeri uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştı. Malzemeler Mısır'dan, Gazze'ye götürülecek. İşte dakika dakika yaşananlar...



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