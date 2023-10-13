Türkiye'den Gazze'ye ilk insani yardım

Türkiye, Gazze'ye yardım malzemesi olarak gıda kolileri ve acil sağlık malzemeleri gönderdi.
Gazze'ye insani yardım malzemeleri taşıyan Türk askeri uçakları yola çıktı.
AFAD ve Kızılay koordinesinde hazırlanan yardımlar Mısır'a ulaştı.
El-Ariş Havalimanına inen yardımlar tırlara yüklenerek Mısır'ın Refah kapısına gönderilecek.
Daha sonra Gazze'ye ulaştırılacak.
'Yerimizi aldık'
Kızılay tarafından yapılan açıklamada da, "Gazze için sizlerin desteğiyle temin edilen yardım malzemelerinin yüklemesi tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı ve AFAD iş birliğiyle yardımlarınızı ulaştırmak için hareket edecek askeri uçakta yerimizi aldık" ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Mısır'a gidecek, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüşecek.
Görüşmelerde çözüm başlıkları masada olacak. Yardım uçağının bugün yola çıkması önem teşkil ediyor.
Türkiye, rehineler için de devrede ve görüşmeler sürüyor.