Türkiye'den gurbetçilere 'evde kal' çağrısı: Bizim için değerlisiniz

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından ‘Lütfen evde kalalım!’ başlığıyla tüm sosyal medya mecralarında yayınlanan duyuruda şöyle denildi: “Yurtdışındaki vatandaşlarımızın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmesini ve evde dinlenmesini öneriyoruz. Bizim için değerlisiniz. Dünyada virüsün yayılma hızını dikkate alarak ciddi sağlık risklerini önlemek üzere seyahat etmeyin. Virüsün bulaşıcılığını göz önüne alarak kalabalık ortamlara kesinlikle girmeyin. Sağlığınızı riske atmayarak bulunduğunuz ülkenin yerel makamları ve ilgili büyükelçilik ve başkonsolosluklarımızca yapılan resmî açıklama ve uyarılara riayet edin.”

GÜNDEM Diyanetten koronavirüse karşı 'sigarayı bırakın' çağrısı