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ANKARA

Türkiye'den gurbetçilere 'evde kal' çağrısı: Bizim için değerlisiniz

Türkiye, ülke içindeki vatandaşlarının ardından yurtdışında yaşayan Türklere de ‘evde kal’ dedi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gurbetçi Türklere koronavirüs salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından ‘Lütfen evde kalalım!’ başlığıyla tüm sosyal medya mecralarında yayınlanan duyuruda şöyle denildi: “Yurtdışındaki vatandaşlarımızın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmesini ve evde dinlenmesini öneriyoruz. Bizim için değerlisiniz. Dünyada virüsün yayılma hızını dikkate alarak ciddi sağlık risklerini önlemek üzere seyahat etmeyin. Virüsün bulaşıcılığını göz önüne alarak kalabalık ortamlara kesinlikle girmeyin. Sağlığınızı riske atmayarak bulunduğunuz ülkenin yerel makamları ve ilgili büyükelçilik ve başkonsolosluklarımızca yapılan resmî açıklama ve uyarılara riayet edin.”

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