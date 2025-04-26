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Türkiye'den İran'a 'Bender' başsağlığı

Türkiye'den İran'a 'Bender' başsağlığı

23:1326/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
AA
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İran'ın Bender Abbas Limanı'nda yaşanan patlamada 8 kişi hayatını kaybetti.
İran'ın Bender Abbas Limanı'nda yaşanan patlamada 8 kişi hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. "İran halkına taziyelerimizi sunuyoruz" denilen açıklamada, "Yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiğini bildirdi.

"İran halkına taziyelerimizi sunuyoruz"

Açıklamada,
"Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İran halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
ifadesi kullanıldı.

Bender Abbas Limanı'nda patlama

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e, yaralananların sayısının ise 750'ye yükseldiği bildirilmişti.


#Dışişleri Bakanlığı
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