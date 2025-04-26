Türkiye'den İran'a 'Bender' başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. "İran halkına taziyelerimizi sunuyoruz" denilen açıklamada, "Yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiğini bildirdi.
"İran halkına taziyelerimizi sunuyoruz"
Bender Abbas Limanı'nda patlama
İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e, yaralananların sayısının ise 750'ye yükseldiği bildirilmişti.