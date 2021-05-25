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ANKARA

Türkiye'den koronavirüsle mücadele eden Hindistan'a yardım eli

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Hindistan'a gönderilecek sağlık malzemelerinin Ankara'dan havalandığını açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Türkiyeden koronavirüsle mücadele eden Hindistana yardım eli
Hindistan'a tıbbi malzeme taşıyan uçaklar Ankara'dan havalandı.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan ve son dönemde vaka ile ölüm sayılarındaki yükselişle dikkat çeken Hindistan'a, Türkiye'den yardım eli uzandı.

İki uçak havalandı

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin yardım elini bu kez Hindistan’a ulaştırıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve koronavirüs ile mücadelede kullanılacak olan sağlık malzemelerini Hindistan’a ulaştıracak iki uçağımız Ankara Etimesgut’tan havalandı." ifadeleri yer aldı.

Hindistan'da salgının son durumu

Bugüne kadar Hindistan'da 27 milyon 122 bin 158 kişi virüse yakalandı. 310 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkede, son 24 saatte 200 bine yakın yeni vaka tespit edildi.

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