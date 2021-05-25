Türkiye'den koronavirüsle mücadele eden Hindistan'a yardım eli

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan ve son dönemde vaka ile ölüm sayılarındaki yükselişle dikkat çeken Hindistan'a, Türkiye'den yardım eli uzandı.

İki uçak havalandı

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin yardım elini bu kez Hindistan’a ulaştırıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve koronavirüs ile mücadelede kullanılacak olan sağlık malzemelerini Hindistan’a ulaştıracak iki uçağımız Ankara Etimesgut’tan havalandı." ifadeleri yer aldı.

Ülkemizin yardım elini bu kez Hindistan’a ulaştırıyoruz. 🇹🇷 🇮🇳



Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan sağlık malzemelerini Hindistan’a ulaştıracak iki uçağımız Ankara Etimesgut’tan havalandı. pic.twitter.com/PQCDsPUSYl REKLAM May 25, 2021

Hindistan'da salgının son durumu

Bugüne kadar Hindistan'da 27 milyon 122 bin 158 kişi virüse yakalandı. 310 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkede, son 24 saatte 200 bine yakın yeni vaka tespit edildi.