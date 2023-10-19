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Türkiye'den Venezuela'ya tam destek: Yanınızdayız

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “ABD’nin Venezuela’ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamasını doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz” denildi.

22:15 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela’ya yönelik bazı yaptırımlarını kaldırmasına yönelik açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti ile Birlik Platformu tarafından temsil edilen Venezuela muhalefetini, 17 Ekim’de Barbados’ta imzalanan, siyasi hakların desteklenmesi ve herkes için seçme ve seçilme hakkı garantileri ile ulusal çıkarların muhafazası konularındaki anlaşmalar dolayısıyla kutluyoruz. ABD’nin Venezuela’ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamasını doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz.

Ülkemiz, 2024 yılında Venezuela’da yapılacak seçimlerin, demokratik ilkelere uygun, şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşmesi için Venezuela makamlarına, ihtiyaç duyulması halinde, gereken desteği vermeye hazırdır. Türkiye Cumhuriyeti, tek taraflı yaptırımlara karşı ilkesel tutumunu muhafaza etmekte olup, dostumuz Venezuela’nın geçmişte olduğu gibi bugün de yanındadır” ifadeleri kullanıldı.



#Dışişleri Bakanlığı
#Venezuela
#Gazze
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