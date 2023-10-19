Türkiye'den Venezuela'ya tam destek: Yanınızdayız

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti ile Birlik Platformu tarafından temsil edilen Venezuela muhalefetini, 17 Ekim’de Barbados’ta imzalanan, siyasi hakların desteklenmesi ve herkes için seçme ve seçilme hakkı garantileri ile ulusal çıkarların muhafazası konularındaki anlaşmalar dolayısıyla kutluyoruz. ABD’nin Venezuela’ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamasını doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz.