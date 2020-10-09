Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: Yunanistan'a Lozan uyarısı

Türkiye'den bir NAVTEX ilanı daha geldi.
İzmir istasyonu tarafından yayınlanan NAVTEX'te, "LA08-215/20 numaralı NAVTEX mesajı ile Midilli Adasının 1923 Lozan Barış Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir" denildi.
NAVTEX NEDİR?
İngilizce ‘Navigational text messages’ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor.
- Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor. Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.